Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar 24. Süper Kupa Finali, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yaklaşık 140 dakika süren karşılaşmada, Koop Bank LVA büyük bir geri dönüşe imza atarak kupanın sahibi oldu.

DAÜ ile Koop Bank LVA’yı karşı karşıya getiren finalde, maça hızlı başlayan DAÜ ilk iki seti kazanarak 2-0 üstünlük sağladı. Ancak mücadeleyi bırakmayan Koop Bank LVA, üçüncü ve dördüncü setleri alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Büyük heyecana sahne olan final setinde rakibine 15-13 üstünlük kuran Koop Bank LVA, mücadeleyi 3-2 kazanarak 24. Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, görevli hakemlere ve takımlara ödülleri Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya tarafından takdim edildi.