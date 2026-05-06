Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 21-28 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye Küçük Erkekler Final Grubu müsabakalarına katılacak olan KKTC Erkek Takımı çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’deki grup müsabakalarında oynadığı 3 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını Finallere yazdıran takımımızı Final Grubu müsabakalarında Türkiye’nin voleybolda önde gelen kulüplerin Alt yapılarında çok zorlu rakipler bekliyor .

32 takımın Dörterli 8 grupta mücadele edeceği Final Grubu müsabakalarında gruplarında ilk 2 sırayı elde edecek olan takımlar son 16’ya yükselecek. Son 16 müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

TÜRKİYE’DE OYNANACAK 304. MAÇ

Takımlarımızın 2002 yılından beridir düzenli katılım gösterdiği Türkiye Alt Yapı Şampiyonalarına 2020-2021 Covid ve 2023 Deprem falekati yılları dışında bugüne kadar Yıldız Kız, Yıldız Erkek , Küçük Erkek ,Midi Kız ,Midi Erkek ve Genç Erkek kategorilerinde devamlı bir katılım gösterdi.

Toplamda 75 Kez katılım gösterilen Türkiye Alt Yapı Şampiyonalarında 42 Kez Grub , 20 Kez Yarı Final ve 15 Kez Final Gruplarında yarışma başarısı gösteren Takımlarımız toplamda 303 müsabaka oynadı. Bu maçlarda 216 galibiyet 87 maglubiyet alarak % 71.28 lik galibiyet oranı yakaladı.

Bu süreç içerisinde

2002 de Yıldız Erkeklerde Türkiye 5. ligi

2003 de Küçük Erkeklerde Türkiye Şampiyonluğu

2004 de Küçük Erkeklerde Türkiye 7. liği

2011 de Yıldız Erkeklerde Türkiye 9.luğu

2016 da Yıldız Erkeklerde Türkiye 9. luğu

2024 de Yıldız Erkekler de Türkiye 13. lügü gibi başarılı dereceler elde edildi .