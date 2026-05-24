Çağdaş Müzik Derneği’nin “Sevdan Olmasa” adlı Türk müziği konseri gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre konser, önceki akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetimindeki koro ve orkestra, toplam 120 kişilik kadrodan oluştu. Konserde, Türkiye’den gelen Ayşe Ekiz ve Mustafa Demiroğlu konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Konserin müzikal altyapısına, Fatih Erkoç TSM Korosu Şefi, bestekar ve udi ses sanatçısı Bahadır Sevik’in orkestrası ile Çağdaş Müzik Derneği saz sanatçıları eşlik etti.