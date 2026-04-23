KKTC Voleybol Federasyonu U15 Erkek ve Kız Takımları ikinci karşılaşmalarını da kazandılar. İlk gün karşılaşmalarını kazanan KKTC Voleybol U15 Erkek takımı ve ilk maçını kaybeden Kız Takımları, dün sabah seansında oynadıkları ikinci karşılaşmaları kazanma başarısı gösterdiler.

Mersin de devam eden Türkiye Şampiyonası Küçükler Grup Eleme Müsabakalarında kız ve erkek Takımlarımız sabah seansında oynadığı karşılaşmaları aynı skorla 3-0 kazandı.

U15 Kız Takımımız saat 10.00 da başlayan karşılaşmada Hatay'ı 3 -0 mağlup ederek 2. karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

U15 ERKEK TAKIMIMIZ EMİN ADIMLARLA FİNALE YÜRÜYOR

U15 Erkek Takımımız dün öğlen seansında oynadığı Hatay karşılaşmasını 3-0 kazanarak Final Grubuna yükselme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

U15 Erkek Takımımız bu sabah saat 10.00 da oynanacak olan Mersin karşılaşmasını kazanması durumunda Grup Birincisi olarak Haziran ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Finallerine katılacak.