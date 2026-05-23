23 Mayıs 2026 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 18-19’uncu kilometreleri arasında Boğaz mevkiinde, Asiye Nur DİĞİL (K-23) (144) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 891 P plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırım üzerinde bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan araç, yolun sağından dışarıya çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete de çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.