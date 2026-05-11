Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında Voleybol Şampiyonası tamamlandı. Geçtiğimiz hafta boyunca oynanan müsabakalar sonucunda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.

Organizasyon erkeklerde tek devreli lig usulü, kadınlarda ise grup ve eleme usulü olarak gerçekleştirildi.

Son gün karşılaşmaları Cuma günü Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer aldı.

Kadınlar üçüncülük maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan UKÜ üçüncü oldu.

Kadınlar finalinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile DAÜ karşılaştı. Finali 3-0 kazanan DAÜ kadın takımı şampiyon olma başarısı gösterdi.

Erkeklerde hafta boyunca oynanan grup maçlarının son maçları da Cuma günü gerçekleştirildi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) rakibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ KKK) 3-1 mağlup ederken, DAÜ rakibi UKÜ’yü 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından DAÜ şampiyon, UKÜ ikinci ve KSTÜ üçüncü oldu.