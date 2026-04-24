Mersin’de 3 gün süren Türkiye Küçükler Voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları dün oynanan son gün karşılaşmaları ile tamamlandı.

KKTC Voleybol Federasyonu U15 Erkek Takımı oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak grup Birincisi olarak Türkiye Finallerine yükselmeyi başardı. Erkek Takımımız dün oynadığı son karşılaşmasında Mersin'i 3-0 mağlup etti.

U15 Kız Takımımız ise dün oynadığı son karşılaşmasında Osmaniye'yi 3-0 mağlup ederek Grup müsabakalarını 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak 2. sırada yer aldı.

Takımlarımız yapmış oldukları 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle grup müsabakalarını tamamladı.