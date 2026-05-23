Lefkoşa Şehir Kulübü’nde düzenlenen LŞK Robinsons Cup 14 Yaş ve 13+ Büyükler Turnuvası ile Robinsons Cup Senyörler Turnuvası’nda yarı final ve final karşılaşmaları tenis severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gün boyunca oynanan mücadelelerde sporcuların ortaya koyduğu performans büyük beğeni toplarken, çekişmeli maçlar izleyenlerden alkış aldı.

13+ Tek Kadınlar kategorisinde oynanan yarı final karşılaşmalarında Oksana Piddubna, Sahil Ece Yerebakan karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak rakibini 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup etti ve finale yükseldi. Günün diğer yarı final mücadelesinde ise Şengül Tilki, Girne Umut Yerebakan karşısında üstün bir performans sergileyerek 6-2 ve 6-1’lik skorlarla galip geldi ve final biletini alan bir diğer isim oldu.

13+ Tek Erkekler yarı finalinde Yenal Esenel, Rüzgar Vural karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 6-1 ve 6-2’lik setlerle kazanarak finale yükseldi. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Toprak Ata Candan, Aber Esat karşısında iki sette de hata yapmayarak 6-4 ve 6-4’lük skorlarla adını finale yazdırdı.

Robinsons Cup Senyörler Turnuvası final karşılaşmaları da büyük çekişmeye sahne oldu. Senyör ve Tenise Hoş Geldin Tek Kadınlar finalinde Nağme Ekenoğlu, Yasemin Çıral karşısında etkili oyunuyla dikkat çekti ve mücadeleyi 6-1 ve 6-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler finalinde ise İzzet Kanaga ile Jean Christophe Schrotter arasında oynanan mücadelede seyir zevki yüksek ralliler yaşandı. İzzet Kanaga, rakibini 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Karışık Çiftler finalinde ise Metin Poğlu / İrem İlerici ikilisi ile Orhan Şevket / Şafak Güzoğlu çifti karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde ilk seti kaybeden Metin Poğlu / İrem İlerici çifti, geri dönüşe imza atarak maçı 2-6, 6-4 ve 10-6 kazanmayı başardı ve şampiyonluğa ulaştı.

LŞK Robinsons Cup organizasyonunda önümüzdeki günlerde oynanacak final karşılaşmalarıyla birlikte heyecanın artarak devam etmesi bekleniyor.