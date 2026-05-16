Voleybol Federasyonu sporcuların Plaj Voleybolu Sezonu öncesinde hazırlıklarını yapabilmeleri için Beach Volley Arena’nın 22 Mayıs Cuma günü sporcu antrenmanlarına açılacağını duyurdu.

Beach Volley Arena’da her yıl olduğu gibi yoğun kış mevsiminin ardından yapılan çevre temizliği, kum alanın sporcu performansına uygun hale getirilişi çalışmalarının tamamlanmasının ardından sporcu kullanımına açılıyor.

Beach Volley Arena’da takımların antrenman saati düzenlemeleri, sahaların verimli ve tüm sporcular tarafından planlı bir şekilde kullanımı ve diğer hususlar hakkında 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 de Beach Volley Arena’da Teknik Toplantı yapılacağı bildirildi. Antrenman saati almak isteyen takımların belirtilen saatte Teknik Toplantıda olmaları gerektiği kaydedilirken, elirlenecek antrenman saati programı 10 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı. 30 Haziran tarihine kadar yapılacak çalışma programı için 10 Haziran saat 18.00 de yeni program toplantısı yapılacağı belirtildi.