Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde toplam 10 takımın master kategoride mücadele ettiği turnuvada, dereceye giren takımlar arasında Koop Bank birinci, Kimse Görmeden ikinci, Team Alizavra üçüncü ve DAÜ Spor İşleri dördüncü olarak tamamlandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2. Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” üçüncülük ve Final karşılaşması çok yoğun izleyici kitlesi tarafından takip edilirken, oldukça duygusal anların yaşandığı, çok ince ve nazik düşünce ile geceye davet edilen uzun yıllar Voleybolumuz hizmetler vermiş ve belli dönemlerde damgasını vurmuş 40’a aşkın Kadın, Erkek voleybolcuların yer aldığı “Voleybol Ailesi” bir araya getirilen organizasyon iz bıraktı. Bireysel ve Takım Ödülleri Dikkat Çekti “2. Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak ve onların temsil ettiği dayanışma, umut ve mücadele ruhunu sahaya taşımak amacıyla düzenlendi. Turnuvada farklı takımlardan voleybolcuları aynı duygu etrafında bir araya getirerek, sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğu “2. Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvasında” Bireysel ve takım ödülleri dikkat çekti. Ayrıca “2. Şampiyon Melekler Anı Turnuvası” organizasyona davet edilen ve büyük ilgi gören üçüncülük ve Final karşılaşmasını yakından takip ederek, ödül töreninde de yer alan Galatasaray yöneticisi ve iş insanları derneği yönetim kurulu üyesi Ünal Memiç “Mülkiye Dağlı” en destek veren basın ödülünü taktim etti. DAÜ 2. Şampiyon Melekler Voleybol Anı turnuvasında bireysel ve takım ödüllerin dağılımı şöyle:

En iyi hakem ödülleri: (Fahri Arkar, Elvin Çavdır, Ecem Yeniçeri, İbrahim Yakula, Mustafa Sabancı) Mehmet Bektaş, Milad Khalilzadeh, Mohammad Akbari, Hessam ve Nadzeya Burdzeika

“Mülkiye Dağlı” En çok destek veren basın ödülü Ahmet Ogan

Turnuvaya katılım ödülleri: (Ali Karasel, Aras Aktuğralı, Asya Tülek, Atakan Celal Konuklu, Aykan Ekiz, Doruk Akın, Bedriye Yeniçeri, Evren Çavdır, Alp Akın, Abide Dağlı) Blok Yok Umut Var, Girne İtfaiyesi, Koop Bank, MVO Masterler 1 ve 2, Team Alizavra, Voleybol Tutkunları, DAÜ Voleybol, DAÜ Spor İşleri ve Kimse Görmeden

“En ateşli takım” (Havin Kılıç) Girne İtfaiyesi

“En centilmen takım” (Kağan Selim İş) Voleybol Tutkunları

“En iyi takım ruhu” (Mehmet Arif Altak) Blok Yok Umut Var

“En iyi seyirci” (Sahil Özberkman) Senem Öcal

“En iyi kaptan” (Pamir Konuklu) Süleyman Rebge

“Gelişim gösteren sporcu” (Özgür İçme) Devrim Bukel

“En iyi amatör sporcu” (Nehir Çevik) Mehmet Ali Osanmaz

“En olgun sporcu” (Selin Karakaya) Nafi Çetintaş

“En genç sporcu” (Nafize Dağlı) Sezgin Şeren

“En renkli sporcu” (Serin İpekçioğlu) Recep Kılıç

“Klasman grubu MVP’si” (Lavin Kalaycı) Kunter Nesimi

“Turnuvanın Ailesi” (Perihan Çetiner) Öcal Ailesi

“Turnuvanın en çok katkı koyan kurumu” (Duygu Bolsoy Kalaycı) Maraş Voleybol Okuluları

“En iyi savunma yapan sporcu” (Hasan Bilgen) Selen Denizer

“En centilmen oyuncu” (Mert Niyazi Topukçuoğlu) Aydın Kayol

“En iyi pasör” (İzcan Nurluöz) Cemal Astan

“En iyi smaçör (Erkek)” (Hayal Gençalioğlu) Ali Duvarcı

“Turnuva MVP’si (Kadın)” (Havva Balcı Çavdır) Buğra Eryıldız

“Turnuva MVP’si (Erkek)” (Osman Çetintaş) İsmail Kovancı