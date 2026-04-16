DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği isbirligi içerisinde düzenlenen 2. Şampiyon Melekler Anı Turnuvası önceki akşam oynanan Final ve 3. lük karşılaşmaları ile tamamlandı.

Gecede uzun yıllar voleybolumuza büyük hizmetler vermiş ve belli dönemlere damgasını vurmuş 40 ı aşkın bayan ve erkek eski Voleybolcu da yer aldı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren Takımlara ve özel ödüllere layık görülen sporculara ödülleri eski voleybolcular ve Sampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri tarafından takdim edildi.

2. Şampiyon Melekler Anı Turnuvasında dereceye giren takımlar

1. Koop Bank

2. Kimse Görmeden

3. Tim Alizavra

4. DAÜ Spor İşleri