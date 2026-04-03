Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig play-off finalinde Akdoğan ile Alacan Group Türkmenköy, Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda karşılaştı.

Binlerce seyircinin final maçını izlediği ve gerek saha içinde gerekse tribünde oldukça centilmence geçen karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup eden Akdoğan, Karaoğlanoğlu ve Dikmen Gücü'nün ardından Birinci Lig'e yükselen son takım oldu.

Akdoğan2

Orta hakemliğini Ferhat Tuna yaptığı karşılaşmada Akdoğan ilk devreyi 17.dakikada Çağatay Zengin’in attığı kafa golüyle 1- 0 önde bitirdi.

İkinci devrede beraberlik için Türkmenköy takımı baskı kurmaya çalışırken, Akdoğan takımı birçok gol pozisyonunu cömertçe harcadı.

Türkmenköy takımı 79. Dakikada Süha’nın yaklaşık 25 metreden attığı golle skoru 1 – 1 yaptı.

Akdoğan1-2

İçeriği Görüntüle

Akdoğan'a galibiyeti golünü 89. dakikada yine Çağatay’ın ayağından buldu. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Akdoğan’ın 2 – 1 üstünlüğünde tamamlandı.

Akdoğan böylece iki sezon üst üste lig çıkarak 1. Lige yükseldi.