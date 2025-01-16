Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü ve egemenliği için büyük mücadeleler veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 13. Yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü ve egemenliği için hayatı boyunca büyük mücadeleler veren Rauf R. Denktaş; 27.01.1924 tarihinde Baf Kasabasında doğdu. Annesi Emine hanım, babası Hakim Mehmet Bey idi. Annesini henüz 1,5 yaşında iken kaybeden Rauf Raif Denktaş, ailesinin 4’ncü ve en küçük çocuğu idi.

Hayatı boyunca Kıbrıs Türk Halkının yönetiminde üst düzey makamlarda bulunan Rauf R. Denktaş’ın hayatında, babası Yargıç (Hakim) Mehmet Raif bey ve de Osmanlı Devleti döneminde Zaptiye olarak görev yapmış olan dedesi Şeherli Mehmet Bey’in önemli bir yeri vardır. Çocukluk yıllarında özellikle tatillerde Aybifan’da ailesi ile vakit geçiren Rauf Raif Denktaş, hatıratında bu köyü , “köyüm” olarak niteler.

1930 yılında eğitim için İstanbul’a gönderilen ve de İlkokul ve Ortaokul tahsilini Fevzi Çakmak Lisesi’nde yatılı olarak okuyan Rauf Raif Denktaş; Orta Okuldan mezun olduktan sonra Kıbrıs’a döndü..

..1941 yılında İngiliz Okulu’ndan mezun olmasının ardından, Dr. Fazıl Küçük’ün Halkın Sesi Gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Rauf R. Denktaş daha sonra bir süre Mağusa’da tercümanlık, Mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulu’nda öğretmenlik yaptı. 1944 British Council’dan mezun olduktan sonra Kıbrıs’a dönen Rauf Raif Denktaş, avukat olarak çalışmaya başladı. Daha sonraları Savcılığa geçen Rauf R. Denktaş, 1956 yılında Başsavcılığa yükseldi.

Hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının yönetiminde üst düzey makamlarda bulunan Rauf R. Denktaş; “Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı”, “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı”, “Genel Komite Başkan Yardımcısı”, “Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı”, “Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı” ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı” gibi seçkin ve istisnai ünvanlar taşıyan sayın Rauf R. Denktaş, Kıbrıs Türk Halkının kaderini değiştiren bir liderdi..

..Bu ünvanlar, ayrıca kendisine en fazla ‘azınlık’ haklarının layık görüldüğü Kıbrıs Türk halkı, Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde sürdürülen tarihi mücadele ile adım adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çatısı altında bağımsız bir devlet düzenine kavuşmuş olduğu gerçeğini de şüphesiz ortaya koymaktadır. Ancak, bu sıfatların hiçbiri Rauf Raif Denktaş’ı bir kişi, siyasetçi bir lider olarak tanımlamaya, onun gerçek çapını ortaya koymaya yeterli değildir..

..Rauf Raif Denktaş, büyük Türk Milletinin bağrına bastığı bir milli kahramandır. Çünkü, Rauf R. Denktaş, sadece Kıbrıs Türk Halkının değil, Türkiye’nin “Milli Dava” olarak sahip çıktığı ve yürüttüğü Kıbrıs davasına önderlik etmiştir. Rauf Raif Denktaş adı, Türk ulusunun milli Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş isimli evladı ile iftihar etmiştir..

..İkinci Dünya Savaş’ının hemen ertesinde Kıbrıs’ta Rumların yeniden canlandırdıkları Enosis yönündeki faaliyetler karşısında, Kıbrıs Türk Halkının ölümsüz Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde bir araya gelen 5 Kıbrıslı genç Türk kahramanından biri 24 yaşındaki genç Avukat Rauf Raif Denktaş olmuştur..

..Rauf Raif Denktaş, 28 Kasım 1948 günü Lefkoşa’nın Selimiye Meydanı’nda düzenlenen coşkulu mitingte kürsüye çıkmış ve “Aman Kıbrıs Girit Olmasın” diye anavatanımız Türkiye’ye çağrıda bulunmuştur. Nitekim bu ses Torosları aşarak Anadolu’da yankı yaratmıştır. Kaynak: https://plus.google.com/share?url=http://turksam.org/milli-kahraman-rauf-r-denktas-i-anarken.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün siyaset sahnesine çıkardığı Rauf R. Denktaş; 28 Kasım 1948 tarihinde Lefkoşa’da Selimiye (Ayasofya) Meydanında ilk kez düzenlenen mitingte yapmış olduğu konuşmasında “Şayet İngiltere Kıbrıs’ı Yunanistan’a Vermeye Kalkışırsa O Zaman Biz De Silahlanıp Dağa Çıkar ve Yunanlılarla Savaşırız” ve de “Aman Kıbrıs Girit Olmasın” deyince büyük bir alkış kopmuş ve bu sözler Kıbrıs Türk halkı arasında yıllarca konuşulmuştur.

Rum Ortodoks Kilisesinin Kıbrıs Türk halkı üzerinde kurmak istediği egemenliğine karşı uzun yıllar Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün isteği ve desteğiyle halkına ilk kez konuşma yapan Rauf Raif Denktaş, henüz 24 yaşında iken Liderimiz Dr. Fazıl Küçük de 42 yaşında idi.

28 Kasım 1948 tarihinde Lefkoşa’da Selimiye (Ayasofya) Meydanı’nda Kıbrıs Türk Halkının düzenlediği ilk mitingte Dr. Fazıl Küçük’ün yanında yer alan Rauf Raif Denktaş, ilerleyen günlerde Faiz Kaymak’ın teklifi ve de Dr. Fazıl Küçük’ün tasvibiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresinde başkanlığa seçildi.

Savcılık görevinden emeklilik hakkını kazanmasına altı ay kala, Birleşik Krallık Yönetimini zorlukla ikna ederek istifa eden ve Kıbrıs Türk halkının sorunlarıyla uğraşmaya başlayan Rauf R. Denktaş 1949 yılında avukatlık yapmaya başladı. Yine ayni yıl, Aydın hanımla evlendi.

1 Nisan 1955 tarihinde EOKA tedhiş örgütünün faaliyete geçmesiyle birlikte Enosisle mücadelede ve Rum tedhiş örgütü EOKA karşısında Kıbrıs Türk Halkının direnişine yön veren Rauf Raif Denktaş; bu gelişmelerin ardından 23 Kasım 1957’de gizli bir yer altı teşkilatı olarak Rauf Raif Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi tarafından Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu. 26 Kasım 1957’de Lefkoşa Türk Lisesi’nde kuruluş bildirilerinin teksir edilmesinin ardından Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk bildirileri dağıtılır.

Bugün kuruluşu 1 Ağustos 1958 olarak kabul edilen Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nin kuruluşunu Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le birlikte Ankara’ya gidişinde TC Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun bilgisine getirerek TMT’nin anavatanımız Türkiye’ye mal edilişini hatıralarında Rauf Raif Denktaş şöyle dile getiriyordu:

Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin kurulması, anavatanımız Türkiye’yi davanın içine çekmede ve Türkiye ile işbirliği yapılmasında önemli bir gelişme olmuştur. Nitekim, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş aşamasında Rauf R. Denktaş, şunları dile getirmiştir:

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nı ve silah temin etme işini anavatanımız Türkiye’ye mal etmek gerekir, çünkü bu iş memlekete üç günde şahsi ihtirasların aleti olur, kontrol edemeyiz. Bu işi anavatanımız Türkiye’ye mal ederiz ve Türkiye bizi örgütler böylelikle Türkiye’ye karşı sorumluluk içinde yürütürüz ..

..Bu değerlendirmeler çerçevesinde konu 02 Ocak 1958 tarihinde Ankara’da Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün de hazır olduğu bir toplantıda Rauf R. Denktaş Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya TMT’nin kurulduğunu dile getirerek anavatanımız Türkiye’den yardım istenirken TMT’nin anavatanımız Türkiye tarafından sahiplenmesi ve de Kıbrıs’a gizli yollardan silah gönderilmesinin temelleri atılıyordu.. DEVAM EDECEK..