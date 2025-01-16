KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ile Rum lider Hristodulidis arasında yeni sınır kapılarının açılmasına ilişkin bir buluşma 20 Ocak'da yapılacakmış. Rumlar açısından iki devletin bazı konularda işbirliği yapmalarına yönelik girişimlerin en başta geleni yeni sınır kapılarının açılmasıdır. Rumlar kendilerine bir hedef koymuş... İkidebir, "İşgali sonlandıracağız. İki toplumu birleştireceğiz.." açıklamaları ile bu hedefin ne olduğu açıkca ortada. Hedef, " İki Toplumu birleştirmek ". Bu hedefe ulaşmak için mümkün olduğu kadar yeni sınır kapılarının açılması. Ne kadar çok sınır kapısı açılırsa, iki toplumun içiçe yaşaması da o kadar kolaylaşacak. Hedef bu... Trafik sıkışıklığı falan değil.

İki devlet arasında işbirliği konusu önemli. Ekonomik işbirliği, turizm alanında bir takım girişimler, v s. gibi. Bunlar ilk akla gelen girişimler. Öyle anlaşılıyor ki, Rumlar, yeni sınır kapılarının açılmasını kendi politik amaçları doğrultusunda kullanmak için çaılşacaklar. Politik açıklamaları bunu gösteriyor. Rumlar, bu adada iki devletin ve özellikle kökleşmiş KKTC Devleti'nin varlığını asla kabul etmeyecekler. İşte tam da bu yüzden, onların aklında fikrinde sadece "iki toplumun " birleşmesi ve içiçe yaşaması... Bu bakımdan yeni sınır kapılarının iki devlet arasında açılması konusu KKTC tarafından dikkatle ele alınmalı. Yeni sınır kapılarının açılmasını Rumların politik amaçları ile ilişkilendirmek pek zor olmasa gerek.

Kısacası, Rumların esas politik amaçlarını tüm açıklığıyla gösteren açıklamalar güven vermiyor. Onların amacı iki devlet arasında değil, iki "toplum" arasında birleştirici adımlar atmaktır. Bunu hiç bir zaman unutmayalım. Rumlar , yeni sınır kapılarının açılmasını kendi düzenlerine, çıkarlarına uygun biçimde isteyecekler. Belki de bir iki değil, üç beş yeni sınır kapısının açılmasını isteyecekler... Rumlar, sınır kapılarının açılması konusu dahil, hiç bir konuda güven vermiyor. Onların amacı iki " toplumu " tekrar birleştirmek. Turizm, ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliği gerçekleştirmek değil...