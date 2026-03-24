Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu U18 Erkek Karması, TBF Anadolu Şampiyonası için Sakarya’ya gidiyor. 23-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek olan ekip, önemli rakipler karşısında kendini gösterme fırsatı bulacak.

HEDEF: İLK 8 VE FİNAL GRUBU

Şampiyona öncesinde hazırlıklarını tamamlayan U18 Erkek Karması’nın en büyük hedefi, turnuvada ilk sekiz takım arasına girerek final grubuna kalmak. Zorlu rakiplerin yer alacağı organizasyonda takımın fiziksel ve taktiksel anlamda hazır olduğu belirtilirken, oyuncuların sahada maksimum mücadele ortaya koyması bekleniyor.

TEKNİK KADRO VE ORGANİZASYON

Takımın antrenörlüğünü Ahmet Dağer ve Ayhan Birsel üstlenirken, kafilede federasyon yönetiminden Onay Kafadar da yer alıyor. Teknik ekip, turnuva süresince oyuncu rotasyonunu en verimli şekilde kullanarak başarıya ulaşmayı hedefliyor.