Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu U18 Kız Karması da Anadolu Şampiyonası kapsamında Ordu’ya gitti ve organizasyonda ilk mücadelesini dün oynadı.

Millilerimiz ilk maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Beşiktaş’ı 53 – 51 mağlup ederek şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan KKTC U18 Kız Basketbol Karmasının hedefi ilk 8’e girip, final grubuna kalmak olmak olacak.

Kız takımının antrenörlüğünü Hakan Özkan ve Şermin Yücelen üstleniyor. Teknik ekip, oyuncuların potansiyelini en iyi şekilde sahaya yansıtması için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Turnuva boyunca takımın gelişimi ve elde edilecek sonuçlar, geleceğe yönelik önemli kazanımlar sağlayacak.