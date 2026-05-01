KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de haftanın mücadele dolu karşılaşmasında Caesar Larnaka GB ise son anları büyük heyecana sahne olan maçta galibiyete uzandı.

İskele Spor Salonu’nda oynan Caesar Larnaka GB, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 75-73 mağlup etti.

Son anları Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada toplam 7 kez eşitlik yaşandı. İlk periyodu 16-15 önde tamamlayan Caesar Larnaka GB, ikinci çeyrekte 22-11’lik üstünlük kurarak devreye 38-26 önde girdi. Bu bölümde Temur Rustamov etkili performansıyla dikkat çekti.

Üçüncü periyotta toparlanan Soyer Altınbaş Kıbrıs, farkı eriterek son çeyreğe 54-46 geride girdi.

Final periyodunda konuk ekip bir ara 63-62 öne geçse de Caesar Larnaka GB yeniden üstünlüğü ele geçirerek parkeden 75-73 galip ayrıldı.

Caesar Larnaka GB’de Penka I. Valere son periyotta kaydettiği 14 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bu sonuçların ardından L. Gençler Birliği, normal sezonu lider tamamlamayı matematiksel olarak garantileyerek play-off öncesi önemli avantaj elde etti.