KKTC Engelliler Spor Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 1’inci Lig A Grubu’nu lider tamamlayarak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Temsilcimizin hedefi ise Süper Lig’e yükselmek.

Eziç Lefkoşa’nın ev sahipliğinde yapılan basın toplantısında spor basınının önemli isimleri yer aldı.

Takımın ana sponsorları Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Eziç, Merit, China Bazaar, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Spor Dairesi Yönetim Kurulu,Noyanlar ve Işın Ramadan Cemil, kulübün sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir.

AKDENİZ: SADECE SPORTİF BAŞARI HEDEFLEMİYORUZ

1-7 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek play-off müsabakaları öncesinde konuşan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, yoğun bir mücadele sürecinin ardından takımı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da gururla temsil ettiklerini söyledi.

1997 yılında dönemin Federasyon Başkanı Mustafa Çelik’in girişimleriyle kurulan tekerlekli basketbol takımının yalnızca sportif başarı hedeflemediğini vurgulayan Akdeniz, bu projenin en önemli parçasının engelli bireylerin hayata tutunması olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada Türkiye ve Avrupa’da adından söz ettiren bir takım oluşturduklarını belirten Akdeniz, hedeflerinin Süper Lig ve şampiyonluk olduğunu vurguladı. Başarıyla birlikte maliyetlerin arttığına dikkat çeken Akdeniz, iş insanlarından ve işletmelerden daha fazla maddi destek beklediklerini dile getirdi.

SERBÜLENT: BAŞARILARIMIZI YİNELEYECEĞİZ

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Serbülent, basın toplantısında yaptığı konuşmada takımın 1997 yılından bu yana Türkiye liglerinde mücadele ettiğini hatırlattı.

Geçmişte Türkiye üçüncülüğü ile Avrupa üçüncülüğü ve dördüncülüğü elde ettiklerini belirten Serbülent, çok çalışarak bu başarıları yeniden yakalayacaklarını ifade etti. Serbülent ayrıca takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm destekçilere teşekkür etti.

KİŞMİR: TAKIMIMIZA İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ

Vakıflar İdaresi İdari İşler Müdürü Avşar Kişmir, takım ile gurur duyduklarını belirterek, “Biz takımımıza inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

SOYKAN: ENGELLERİ BİRLİKTE AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, engelleri birlikte aşmaya devam edeceklerini ifade ederek, oluşturulan farkındalık için takıma teşekkür etti.

ÖZSOY: HER ZAMAN GURURLANDIK

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, takımın başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını belirtti.

DAMA: SPORCULARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Kolan British Hastanesi temsilcisi Hatice Dama, yalnızca sağlık alanında değil, her zaman sporcuların yanında olduklarını ifade etti.

SİBEL ÇAĞATAY: BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Basın Danışmanı & Takım Diyetisyeni Sibel Çağatay ise Takımın yalnızca sahadaki performansıyla değil, arkasındaki profesyonel yapı ile fark yarattığını vurgulayarak, sporcuların performans, beslenme ve mental süreçlerinin bütüncül bir sistemle yönetildiğini belirtti.