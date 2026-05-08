Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen Ahmet Sami Topcan Taekwondo Karate Budo Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yeralan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
2. Katagori : 1. Zehra Karip
3. Katagori : 1. Cansu Keskin
4. Katagori: 1. Melek Ünver
5. Katagori: 1. Dua Rezwan
6. Katagori: 1. Sema Oktay
7. Katagori: 1. İlay Kara
8. Katagori: 1. Reyhan Melisa Eren
Erkekler sonuçları
1. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
2. Katagori : 1. Ali Kencebay
3. Katagori : 1. Kerem Kencebay
4. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz
5. Katagori: 1. İlya Praehyk
6. Katagori: 1. Michael Tobiczyk
7. Katagori: 1. Mete Bozlar