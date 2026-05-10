Kıbrıs’taki farklı dil ve lehçelerle ilgili farkındalık yaratmak için bilgisayar oyunu geliştirildiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre, AB Dil Alanında Destek Projesi kapsamında Minecraft mekanikleriyle, Kıbrıs Türkçesi ve Rumcası olarak iki farklı versiyon halinde geliştirilen ve adını Kıbrıs’ın bilinen en eski krallıklarından biri olan Alaşya’dan alan oyun, cuma günü Selimiye Meydanı’nda düzenlenen Avrupa Günü etkinliklerinde tanıtıldı.

Kıbrıs Arapçası (Sanna), Ermenice ve Gurbetçe gibi diller ve lehçelerin de farklı karakterler üzerinden temsil edildiği, adadaki dilsel çeşitliliği yansıtmak için tasarlanan "ilk ve tek" oyun temelli öğrenme aracı Alaşya’ya, Minecraft Education Platform üzerinden erişilebilecek.

Minecraft Education Platform lisansına halihazırda sahip olan kişiler ya da okullar oyuna https://mindthegame.ltd/alashiya adresinden ulaşabilecek.