Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Basketbol Kadın Şampiyonası tamamlandı. Müsabakalar sonunda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldu.

Organizasyonun üçüncülük ve final maçları Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynandı. Günün ilk mücadelesinde Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi üçüncülük için karşılaştı. Rakibini 100-22’lik skorla mağlup eden Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi üçüncü oldu.

Bu maçın ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finalde karşılaştı. Parke zeminden 86-41 galip ayrılan Bahçeşehir Kıbrıs Üniveristesi şampiyonluğunu ilan etti.