Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan KTFF Disiplin Kurulu aşağıdaki kararları aldı:

AKSA 1.Lig’de 24785 maç numarası ile 26.04.2026 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Maraş GSK – Aslanköy GSD karşılaşması ile ilgili olarak müsabakada ihraç edilen Maraş GSK’nın 1061 lisans numaralı teknik direktör İzzet Kaçmaz 29.04.2026 tarihinde yayınlanan Disiplin Kurulu Kararları ve Genelgesi uyarınca 6 (altı) müsabakadan men cezasına dair söz konusu disiplin kararlarının açıklanmasının akabinde ortaya çıkan ek rapor ve yeni maç görüntüleri bulunmasından dolayı ilgili kararın KTFF Disiplin Talimatının 85. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kurulumuz yapılan sevk tahtındaki ek rapor ve yeni maç görüntülerini tetkik ve tezekkür ederek vuku bulan olayda Maraş GSK’nın 1061 lisans numaralı teknik direktörü İzzet Kaçmaz’ın temasta bulunmadığına kanaat getirerek ilgili teknik direktöre verilen 6 (altı) müsabakadan men cezasını oy birliği ile iptal ederek, Maraş GSK’nın 1061 lisans numaralı teknik direktörü İzzet Kaçmaz’a Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesini ihlal ettiğinden dolayı Disiplin Talimatının 41. Maddesinin 1 (c) fıkrası uyarınca 2 Müsabakadan Men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

02.05.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24797 maç numarası ile Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Türk Ocağı Limasol SK karşılaşmasının ardından M.Hacıali Yılmazköy SK’nın 107891 lisans numaralı futbolcusu Menteş Mertkaya’nın müsabaka’nın bitişinin akabinde maçın hakemine yönelik olarak söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kurulumuz olaya dair Disiplin Raporu, Ek Rapor ve Gözlemci Raporu tahtında değerlendirme yapmış olup konuya dair M. Hacıali Yılmazköy SK kulübü başkanı Hüseyin Baflı kurulumuzun huzurunda şahsen bulunarak özür dilemiş ve mülayim davranılmasını talep etmiştir. Tüm raporları değerlendiren Kurulumuz; M.Hacıali Yılmazköy SK’nın 107891 lisans numaralı futbolcusu Menteş Mertkaya’nın müsabakanın 81. dakikasında hakeme yönelik söylemlerinden dolayı ilk ihtarını gördüğü ve akabinde söylemlerine devam ederek 2. İhtarı alarak oyundan ihraç edildiği tespit edilmiştir. M.Hacıali Yılmazköy SK’nın 107891 lisans numaralı futbolcusu Menteş Mertkaya’nın oyunun bitiş düdüğü itibari ile hakeme yönelik söylemlerinin şiddetli şekilde devam ettiği ve kendi takım arkadaşları tarafından soyunma odasına götürüldüğü tespit edilmiştir. Tüm yukarıda ki tespitlerimiz tahtında Kurulumuz M.Hacıali Yılmazköy SK’nın 107891 lisans numaralı futbolcusu Menteş Mertkaya’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesini ihlal ettiğinden dolayı Disiplin Talimatının 41. Maddesinin 1 (a) fıkrası uyarınca 3 Müsabakadan Men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.