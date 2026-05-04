Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-Off A Grubu’nda mücadele eden KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kritik son maçta Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü karşısında elde ettiği galibiyetle adını finale yazdırdı.

Zorlu geçen grup aşamasını başarıyla tamamlayan temsilcimiz, Play-Off A Grubu’nu 2. sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme final grubuna katılmaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte KKTC Vakıflar, final grubuna yükselen 4. ve son takım olarak önemli bir başarıya imza attı.

Sezon boyunca sergilediği mücadeleci oyun, disiplinli takım yapısı ve yüksek motivasyonuyla dikkat çeken KKTC Vakıflar, şimdi gözünü Süper Lig hedefine çevirdi.

Kulüp yetkilileri, elde edilen bu başarının sadece sportif bir kazanım olmadığını, aynı zamanda engelli sporunun görünürlüğü ve gelişimi adına büyük bir adım olduğunu vurguladı.

KKTC’yi Türkiye liglerinde başarıyla temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final grubunda da aynı kararlılıkla mücadele ederek Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Vakıflar bugün Pamukkale Belediye Spor Kulübü ile saat 12.00’de final grubu ilk maçına çıkacak.