Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginden, Süper Lige yükselme mücadelesi veren Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Antalya Manavgat’ta düzenlenen play off’larda 4’lü finale kalmayı başarmasının ardından Süper Lige yükselmeyi de başardı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, dün karşılaştığı Amedspor’a 2 sayı farkla 72 – 70 mağlup olmasına rağmen final grubu 2.si olarak Süper Lige yükselme başarısı gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda oynanan Vakıflar – Amedspor maçı sonunda Hasan Serbülent’in koçluğunu yaptığı Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Spor Federasyonu Ahmet Akdeniz Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının Süper Lige yükselmesiyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Antalya/Manavgat’da düzenlenen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi playoff final karşılaşmalarında ülkemizi başarıyla temsil ederek ikinci olarak Süper Lig'e çıkmıştır. Başta Kıbrıs Vakıflar İdaresi olmak üzere, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Spor Dairesine, Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen’e tüm destek verenlere şahsım ve temsil ettiğim camia adına en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunarım.”