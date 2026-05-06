KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 2025-2026 sezonu normal sezonu, 5 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan son hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri de kesinlik kazandı.

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ’NDEN GERİ DÖNÜŞ GALİBİYETİ

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan haftanın en dikkat çekici karşılaşmasında Akdeniz Spor Birliği, güçlü rakibi Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 81-78 mağlup ederek normal sezonu önemli bir galibiyetle noktaladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akdeniz ekibi, ilk periyodu 26-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Soyer Altınbaş Kıbrıs, 23-16’lık üstünlükle devreye 44-42 önde girdi. Üçüncü periyotta da oyun disiplinini koruyan konuk ekip, final periyoduna 64-59’luk avantajla girmeyi başardı.

Ancak son çeyrekte savunma sertliğini artıran ve hücumda ritmini bulan Akdeniz Spor Birliği, 22-14’lük etkili performansla geri dönüşe imza atarak mücadeleden 81-78 galip ayrıldı.

Akdeniz Spor Birliği’nde Uche Emanuel Nweke 24 sayı, 13 ribaund ile double-double yaparak maçın öne çıkan ismi olurken, Günay Hasip Ertopaloğlu son periyottaki kritik sayılarıyla galibiyette belirleyici rol oynadı. Soyer Altınbaş Kıbrıs cephesinde ise Atila Ozan Eren 10 sayıyla mücadele etti.

CAESAR LARNAKA GB DEPLASMANDA HATA YAPMADI

RA25 Spor Salonu’nda oynanan bir diğer karşılaşmada Caesar Larnaka GB, China Bazaar Ada karşısında 67-59’luk skorla galip gelerek normal sezonu lider tamamladı.

İlk periyotta oyunun kontrolünü eline alan Larnaka temsilcisi, devreye 26-22 önde girdi. Üçüncü periyotta China Bazaar Ada’nın yakaladığı 11-0’lık seriyle skor dengelenirken, son çeyreğe 54-54 eşitlikle girildi.

Final periyodunda savunmada vites yükselten Caesar Larnaka GB, 13-5’lik seriyle farkı ortaya koyarak karşılaşmayı 67-59 kazandı.

Karşılaşmada Penka I. Valere 17 sayı ve 19 ribaundluk etkileyici performansıyla öne çıkarken, China Bazaar Ada’da Berkem Dikengil 9, Temur Rustamov ise 7 sayıyla katkı sağladı.

NORMAL SEZON SIRALAMASI VE PLAY-OFF TABLOSU

Oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu, play-off eşleşmelerini de belirledi. Normal sezonu zirvede tamamlayan Caesar Larnaka GB, dördüncü sıradaki Soyer Altınbaş Kıbrıs ile eşleşti. İkinci sırayı alan Akdeniz Spor Birliği ise üçüncü sıradaki China Bazaar Ada ile karşı karşıya gelecek.

Play-Off Eşleşmeleri:

Caesar Larnaka GB – Soyer Altınbaş Kıbrıs

Akdeniz Spor Birliği – China Bazaar Ada