13.04.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı TDT Genel Sekreteri Omuraliev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile ayrı ayrı görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanycbek Omuraliev ile görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu..

..Görüşmede yapmış olduğu konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirerek, teşkilatın daha iyi bir noktaya gelmesi için katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı..

..Türk Devletleri Teşkilatı’na da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten ötürü Türk Devletleri Teşkilatı TDT Genel Sekreteri Kubanvcbek Omuraliev’e teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti..

..Konuşmasında TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omoraliev de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı uluslararası organizasyonlarda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğuloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal eşlik etti..

Yine 13.04.2025 tarihli yerel yazlı basınımıza yansıyan habere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yapmış olduğu konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin , Türk Dünyası’ndaki önemine dikkat çekti..

..Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nda kültür, sanat, akademi ve hayatın her alanında yaptığı katkılara vurgu yaptı..

..TÜRKSOY’un yaptığı tüm etkinliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha etkin ve görünür olması için verdiği destekten dolayı TÜRKSOY Genel Sekreteri Raey’e teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisini 3 Mayıs Dünya Türkçülük Gününde açılacak Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin açılış törenine davet etti..

.. Konuşmasında Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev de , 2006 yılında Kırgizistan Kültür Bakanı olduğu dönemde , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyareti kendisinin yaptığına dikkat çekerek, ziyarette kendisine şimdiki Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşlik ettiğini söyledi..

..Türksoy Genel Sekreteri Raev, geçen yıl gerçekleşen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldiğini anımsatarak, kültürün ve yaşamın her alanında önemli çalışmalar yapan TÜRSOY’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarını görmekten duyduğu memnuniyeti de ifade etti..

..Yine 13.04.2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki Gözlemci Üyeliğin somut bir kazanıma dönüşmediğini belirterek, “Çözümsüzlük Çözümdür demekten başka mana ifade etmeyen vizyonun ‘Parlak’ sonuçlarıyla karşı karşıyayız” dedi..

..Tufan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2022’den beri Türk Devletleri Teşkilatı’nda Gözlemci Üye”. Bir hafta kadar önce Özbekistan’da Avrupa Birliği- Orta Asya Zirvesi yapıldı. Zirve’ye AB yanında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan katıldılar..

..Zirve’nin 4 Nisan 2025 tarihli Sonuç Bildirgesi’nin 4. Maddesinde Zirve’ye katılan bu ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmaması gerektiğini vurgulayan “541 ve 550 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına güçlü bağlılıklarını teyit ettiler!”..

..Bu arada Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan Güney Kıbrıs’a Büyükelçilik atadılar!..

..AB, bölgeye 12 milyar Euro’luk bir yatırım paketi taahhüdünde bulundu. 2022’den beri “Gözlemci Üyelik tam üyeliğe dönüşecek”, “Bunlar Tanınmanın Adımlarıdır” deniliyordu ve bu konuda iki devletlilik tezinin merkezine yerleştiriliyordu ya!..

Geride bıraktığımız dört buçuk yılda dünyayla ilişki kurma anlamında atılmış yegane adım sayılabilecek Türk Devletleri Teşkilatı’nda son durum bu!..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk Halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek , temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağısız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..