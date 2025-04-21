Türk Yunan ilişkilerinin doğası gereği bazı sıkıntıları da getiriyor olmasının şaşırtıcı olmadığı kabul ediliyor. Ege’de de ortak olması gereken kuralları tek yanlı olarak paspas gibi çiğneyen tarafın Yunan tarafı olduğu biliniyor. AB’ni arkalarına alanlar hak ihlallerini otomatiğe bağlamış gibi davranıyorlar. Deniz yetki alanlarını içeren tartışmalı alanlara Türkiye’yi engelleyebileceklerini yeterli görmemiş olacaklar ki Meis adasını da bu alana sokmaya çalışıyorlar. Kıbrıs Rum Yönetimi de tıpkı Yunanlı ağabeyleri gibi Türkiye’yi Doğu Akdeniz’e sokmamak için AB’ni kullanıyor. Yetmediği yerde ise Amerika’yı yanlarına alıyorlar.

Diğer yandan Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’ni gözlemci üye olarak TDT’na üye yapanların aradan fazla zaman geçmeden Kıbrıs Rum Yönetimini tanımaları ve işgüderlik açmış olmaları anlaşılır olmanın ötesindedir. Üstelik bu satırların yazıldığı ana kadar yalanlanmayan açıklamalara bakılırsa 4’er milyar Euro karşılığında işgüderliğin açılmasının gerçekleştirildiği konuşuluyor. Bu gelişmelerden sonra bu ülkelere ait olan uçaklar KKTC hava sahasını nasıl kullanabileceklerdir. Azerbaycan’ın şimdilik bazı bağlantıları nedeniyle tanınma işini askıya aldığı belirtiliyor.

Bu gelişmelere koşut ikili ilişkilerin nasıl ve ne şekilde düzeltileceği yeni tartışma konusu olarak karşımızda duruyor.

Nisan ayının bütün güzellikleri beklenmedik kış nedeniyle gecikmeli olarak karşımıza çıkıyor. Nisan ayının iki önemli özelliğinin BM Gözetiminde oylanması yapılan Annan’ın Belgesi ile yıllardır

Ermeni soykırım savlarıdır. Yalana dolana bağlı olarak yürütülen çalışmalardan sonuç alınmasının beklenmediği anlaşılıyor. Her iki olayı kaşıyanların beklentilerinin büyük olması sözcüğün tam karşılığı olarak maskaralıktır.

Karşımızdakiler boş durmadan Türkiye’yi köşeye sıkıştırma çabası içinde olurlarken bizler de elimiz böğrümüzde durup beklemeden elimizdeki kozlarımızı kullanarak saldıranlara gerekli bilimsel verilerle yanıt vermemiz gerekiyor mu ne…

SEVGİ ile kalınız..

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olmasını diliyorum…