Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Başpiskoposu’nun yakın geçmişteki açıklamalarına değinerek, kışkırtıcı cümleler ve görüşler nefret dilinin asla hazmedilemeyeceğini vurguladı. Rum tarafında kilisenin çok büyük bir ağırlığı, hatta “Kilise siyaseti de yönetebilir” şeklinde bir algı olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Mesajı gördüğümde gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Başpiskopos, ‘Türk işgaline son vereceğiz’ diyor. “Kullandığı dil, nefret dili . Türk işgali söz konusu değil” dedi.

Burhan Canbaz başkanlığındaki Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Kabulde yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Canbaz’ın Dış Basın Birliği’ni en iyi şekilde temsil edeceğine inanç belirtti. “Geçmişte sizlerin makamında hizmet etmiş olan ve hayatta olmayan Aslan Mengüç gibi abilerimizi rahmetle anıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği’nin geçmişinde büyük hizmetler vermiş değerli isimlerin yer aldığını kaydetti..

..Dış Basın Birliği’nin önemli bir kurum olduğunu kaydeden sayın Ersin Tatar, “Dolayısıyla yeni bir bayrak teslimiyeti vardır, sizlere başarılar diliyorum” dedi. İçinde bulunulan önemli ve kritik dönemde, Türkiye basınıyla ilişkilerin en üst düzeyde sürdürülmesi gerektiğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini bütün dünyaya en güçlü şekilde iletebilmek için Dış Basın Birliği’nin çok önemli bir görevi olduğunu kaydetti..

..Rum Başpiskoposunun açıklamasına değinen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ne derlerse desinler kilisenin gücü bellidir” dedi. Makarios’un da zamanında bir Başpiskopos olarak Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Düşünebiliyor musunuz Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve bu iki ayrı halkın kurduğu ortak bir cumhuriyet var. Bir tarafta Müslüman Türk halkı, diğer tarafta Hristiyan Rum halkı var ve Başpiskopos Makarios Cumhurbaşkanı oluyor. İşte Rum tarafında kilisenin pozisyonu böyle bir pozisyon..” diye konuştu…

…Rum tarafında EOKA’nın kuruluş yıl dönümü olan 1 Nisan’da da benzer açıklamalar yapıldığını dile getiren sayın Ersin Tatar, kışkırtıcı cümleler ve görüşler ile nefret dilinin asla hazmedilemeyeceğini belirtti. “Birilerinin ‘Biz onların söylediğini kaale almayız” demeleri sadece kendi değerlendirmeleridir” diyen KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, Rum tarafında kilisenin çok büyük bir ağırlığı , hatta “Kilise siyaseti de yönetebilir şeklinde” bir algı olduğunu belirtti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Mesajı gördüğümde gerçekten hayretler içinde kaldım. ‘Türk işgaline son vereceğiz” diyor . Sayın Ersin Tatar, ‘Kullanılan dil, nefret dili. Türk işgali söz konusu değildir” dedi. Mehmetçikler ile Mücahitlerin birlikte destan yazdığına işaret eden sayın Ersin Tatar “15 Temmuz 1974’te başarılı olmuş olsalardı, bugün burası Yunan adasıydı” şeklinde konuştu..

..Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kıbrıs’ın düşman elinde olmaması gerektiği mesajı verdiğini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralanması ile Lozan Anlaşması süreci ile ilgili konuştu. Ersin Tatar, halkın menfaatlerini, çıkarlarını , hakkını hukukunu, güvenliğini, varlığını ve milli menfaatlerini korumak için mücadele ettiklerini ifade etti…

…Uzlaşıcı, diyaloğa dayalı, her iki halkın yararına bir iş birliğine hazır olduklarını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ancak Rum tarafının iş birliği yapmaya hazır olmadığını dile getirdi. “Barış ve uzlaşı diliyle bütün bu temaslarımızı sürdürdüğümüzü tekrar ifade etmek istiyoruz” diyen sayın Ersin Tatar, kapılar konusuna da değindi. Şu anda 9 sınır kapısı bulunduğunu ancak yoğunluğun yüzde 65’nin Metehan’da olduğunu ifade eden Ersin Tatar, şöyle devam etti: “Yeşilırmak’ta oynadıkları oyunu yine bu tarafta oynamaya çalışıyorlar. Şimdi bir adam ‘Duvarları yıkacak’ diyor. Duvarları yıkacak diyen zihniyet , bu kapıların açılmasına bile, hala daha olumlu yanıt vermiyor. Geçiş kapılarının rahatlamasıyla sadece Türkler değil, Rum halkı da rahatlayacak”.

..Kıbrıs meselesinde halkın doğruları görmesi için herkese görev düştüğünü dile getiren sayın Ersin Tatar, doğru siyasetin iki devletli siyaset olduğunu kaydetti. Türk Devletleri Teşkilatı’nın bazı üyelerinin Güney Kıbrıs’ta elçilik açması konusuyla ilgili olarak ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Biz gönül birliğini ve her türlü tarihsel zenginliğimizi Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde daha ileriye götürmek için çabalarımızı sürdürmek durumundayız. Ama bu böyle oldu diye iki devletli siyasetten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Federasyon oyunlarının artık geride kaldığı ve kapandığı bir gerçektir. Bunu ben her zaman halkım ile paylaşıyorum” şeklinde konuştu..

..KKTC’de 1-4 Mayıs’ta düzenlenecek ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı TEKNOFEST’e çok önem verdiklerini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “KKTC, Tarihi Bir Buluşmaya Şahitlik Edecek” şeklinde konuştu. Ülkede gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e Türkiye’den ve farklı ülkelerden yoğun katılım olacağını aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST’in ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organizasyonun KKTC’de yapılmasından dolayı Baykar, Yönetim Kurulu Başkanı Teknoloji Lideri (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma sanayisinin her geçen gün geliştiğini belirten sayın Ersin Tatar “KKTC, Mavi Vatan’dadır. Doğu Akdeniz’in en kritik bölgesindedir ve bu bölgede yaşananlar bellidir” dedi..

.. Geçen hafta Genel Kurullarını yaptıklarını ve yeni yönetimin oluştuğunu dile getiren Burhan Canbaz “Yönetim Kurulunda dinamik arkadaşlarımız var” diye konuştu. Yönetim kurullarının her zaman değişebileceğini ancak vizyon ve değerler çerçevesinde yeni yönetimin yoluna devam edeceğini dile getiren sayın Canbaz, “Mesleği bırakmış ama hayatta olan ya da şu anda hala aktif gazetecilik mesleğini sürdüren abilerimiz var. Onların Dış Basın Birliği’nde verdikleri büyük bir mücadele var. Bizler , şimdiki nesil olarak bu mücadeleyi ayni azimle devam ettirme kararlılığındayız” ifadelerini kullandı..

..Birlik olarak en yakın ilişki kurdukları makamın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olduğunu dile getiren Canbaz, bu dönemde de en iyi şekilde istişarelerini sürdürdüklerini belirtti..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev, temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının , kahraman Mehmetçiklerin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..