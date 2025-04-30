Kıbrıs adasındaki iki ayrı devlet gerçeğini göremeyenler veya bu çözüme karşı çıkanlar, gerçekten ileriyi göremeyen ve adadaki iki ayrı devletin kalıcı olduğunu anlamaktan çok uzak kalan insanlardır. Kıbrıs adasındaki iki ayrı devlet gerçeğini göremeyenler veya görmek istemeyenler, bu çözümün kalıcı olduğunu anlamak istemeyenler ve bu gerçeği binbir dereden su getirerek kötüleme çabası içinde olanlar er veya geç bu adada iki devletten başka çözüm olamayacağını anlayacaklar. İki devlet çözümü dışında herhangi bir başka çözümü düşünenler silinip gidecekler, kaybolacaklar… Kıbrıs adasının politik dünyasında yenilginin en büyüğünü yaşayacaklar…

Politika dünyasında gerçeklerle yüzleşmek bir erdemdir. Hele hele, dış politika ve dünya devletleriyle olan ilişkiler, yani dış ilişkiler dünyasında gerçekçi öneriler, çözüm önerileri ve ikili görüşmeler vazgeçilmez ve kaçınılmazdır. En önemlisi bu adadaki kalıcı çözümün nelere dayandığını göremedikleri için, iki devletli çözümü kabullenemedikleri için bu çözüme karşı çıkanlar, kim isterse olsun, yenilgiyi kabul edip köşelerine çekilecekler…

İşte, bugün Kıbrıs adasında yaşanan gerçekler bunlar. Herhangi bir ülkede dış politika ile iç politika karıştırılmaz.. Bu tür politikalar daima hüsrana uğramıştır. Uluslararası ilişkiler ve tanınma daima Uluslararası Hukuk çerçevesi içinde devam eder ve sorunlar böyle çözülebilir. Ancak Uluslararası Hukuk bir bağımsız, egemen devletin tanınması konusunda kabul edilemeyecek öneriler sunabilir. Bunu aşmak tanınma konusundaki kararlılığa bağlıdır. Hiçbir uluslararası hukuk önerisi, tanınma konusunda hükümeti ve ordusu ile kendi toprakları içinde egemenlik isteyen bir bağımsız devletin tanınma isteğine karşı çıkamaz.