06.10.2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre, KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Güney’deki silahlanma çabalarına dikkat çekti ve de Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’e “Boşuna Hayal Kurmayın” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Kıbrıs’ın son dönemde artan silahlanma çabalarına işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’i kast ederek “Silah Deposundan Hukuk Nutukları Atıyor” dedi..

.. “Hristodulidis, hukuku ağzına almadan, Güney’i silah deposuna çevirmekten vazgeçsin” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hristodulidis’in , Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’nın Doğu Akdeniz’deki ittifaklara ilişkin açıklamalarına verdiği tepkiyi de “Pişkinlik” olarak nitelendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin 1963’te Kıbrıs Türk ortağını silah zoruyla yönetimden atarak 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’ni gasp ettiğini, bugün ise kalkıp uluslararası hukuk dersi vermeye kalktığını belirtirken; Hristodulidis’in “Türkiye , davranışlarıyla kendini dışlıyor” ifadesini ‘Kibirli, iki yüzlü ve tarihi gerçeklerden tamamen kopuk” bir açıklama olarak niteledi..

..Türkiye, Doğu Akdeniz’in en güçlü devletidir. Kimse Türkiye’yi dışlayamaz. Kimse Kıbrıs Türk Halkının iradesini yok sayamaz. Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan’ın sözleri, Türkiye’nin sabrını da kararlılığını da anlatan yerinde bir uyarıdır. Bu bölgedeki dışlayıcı ittifakların hepsi Rum-Yunan-Israil ekseninin çıkar oyunlarıdır..

..Bizi istememelerinin en önemli nedeni de bu oyunu bozduğumuz içindir” ifadelerini kullanan KKTC Cumhurbaşkanı Rum yönetiminin son yıllarda hızla artan silahlanma faaliyetlerine de sert tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rum tarafı bir yandan uluslararası hukuk ve barış çağrıları yaparken diğer taraftan milyarlarca dolarlık silah alımlarıyla adayı yeniden bir çatışma alanına çevirmektedir. Kıbrıs Türk halkı bu tehditlere asla boyun eğmeyeceği gibi, Rum’un silahlanması sonunda sadece kendisine zarar verecektir” şeklinde konuştu..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2020-2025 yıllarında Rumların savunma ve silahlanmaya 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını, bu dönemde savunma bütçesinin neredeyse üçte bir oranında artışla 444 milyon eurodan 588 milyon euroya çıktığını hatırlattı.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu rakamlar, Rum yönetiminin barıştan değil; silahlanmadan yana olduğunu göstermektedir. 5 yılda üçte bir oranında artan savunma harcamaları, saldırgan bir stratejinin ifadesidir. Bu adımların hiçbirini savunma gerekçesiyle açıklamak mümkün değildir” dedi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın adeta bir silah deposuna dönüştüğünü vurgulayarak , şunları kaydetti: “Rum Yönetimi Almanya’dan ENOK A.B. zırhlı araçlarını , İsrail’den SPIKE LR-tanksavar füzelerini, Fransa’dan AKERON MP tanksavar sistemleri, EXOCET

gemi savar ve MISTRAL hava savunma füzelerini, Sırbistandan Tamnava çok namlulu roket atar sistemlerini satın almıştır. ABD ve Avrupa menşeli hafif silah alımları da sürmektedir. Bu tablo açıkça gösteriyor ki Rum tarafı savunma değil; saldırı hazırlığı içindedir. Üstelik Mari’deki Florakis Deniz Üssü ile Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü artık sadece Rum ordusuna değil; Amerikan, Fransız ve Israil güçlerine de açık hale getirilmiştir. Kıbrıs’ın güneyi, bölge dışı güçlerin adeta karakoluna dönüşmektedir”..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin uluslararası kamuoyuna sürekli ‘Barıştan yana’ bir görüntü vermeye çalıştığını; ancak gerçekte silahlanma yarışına girdiğini belirterek, “Rum tarafı bir yandan müzakere çağrıları yaparken, öte yandan milyarlarca dolarlık silah sistemleri satın almaktadır. Bu , en hafif tabiriyle iki yüzlülüktür. Kıbrıs Türk halkı bu zihniyeti çok iyi tanır. Biz, bu adada nice zulümlere, nice saldırılara direndik. Bugün de aynı dirayetle ayaktayız”..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında , Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir adımı sineye çekmeyeceklerini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının iradesi , en gelişmiş silah sistemlerinden güçlüdür. 1960’larda üzerimize yağan kurşunları, 1974 öncesi toplu katliamları unutmadık. Bugün ayni zihniyet, farklı maskelerle yeniden karşımıza çıkmaktadır..

.. Sözde Karpaz’ı alacağız yemini edenleri, bu zamanda halen Enosis çağrısı yapanları sosyal medyada görüyor ve onlar adına da utanıyoruz ama buradayız, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Bu silahlanma boşuna. Bir karış toprak bile alamazsınız, boşuna hayal kurmayın” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz bağlarına da dikkat çekerken; “Güvenliğimizin teminatı, Türkiye’nin teminat, Türkiye’nin garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkının egemen devletidir. Ne silahlar ve tahditler ne de diplomatik oyunlar bu gerçeği değiştirebilir” şeklinde görüş belirtti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, barışın ancak karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde mümkün olduğunu şu ifadelerle vurguladı: “Çözümden yanayız ama o çözüm, teslimiyetle değil; halkların özgür iradesiyle ve eşit statü zemininde yapılır. Rum yönetimi gerçekten çözüm istiyorsa, bu silahlanma sevdasından ve adayı yabancı güçlerin oyun sahasına çevirmekten vazgeçmelidir”..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasını, Kıbrıs Türkü'nü kimsenin dışlayamayacağı ve Türkiye olmadan hiçbir bölgesel denklemin de kurulamayacağı gerçeğini vurgulayarak tamamladı ve şu ifadeleri kullandı: Bu coğrafyada Türkiyesiz hiçbir denklem kurulamaz ve kimse Kıbrıs Türk halkını dışlayamaz, hakkını gasp edemez..

..Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı, bu bölgedeki barışın, güvenliğin ve hakkaniyetin teminatıdır. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile omuz omuza ayni hedef için yürümektedir. Bu hedef, devletimizin geleceğe taşınması ve adaletin yani özden gelen haklarımız egemen eşitlikle eşit uluslararası statümüzün teyididir. Rum tarafı hala geçmişin

hayalleriyle oyalanmaktadır, biz ise kararlılıkla bu adanın geleceğini sağlam temeller üzerine kuruyoruz” dedi..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev , birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..