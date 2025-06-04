Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin gösterdiği sarsılmaz dayanışma ve kardeşlik ruhunun bugün bir kez daha ete, kemiğe büründüğünü aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile KKTC ayrı devletler olsa da ayni istikamete bakan, ayni değerlere inanan, ayni hedefe yürüyen bir millet olarak bir arada olduğunu vurguladı. “Bu yerleşke , işte bu tarihsel dayanışmanın yeni bir köşe taşıdır” dedi. Yerleşkenin şahıslar için değil; daha iyi ve daha nitelikli bir kamu hizmeti verebilmesi için yapıldığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu eser, şahıslar için değil sizler için, sizlere daha iyi ve daha nitelikli bir kamu hizmeti verebilmesi için yapılmıştır..

..Bu eser; taş, beton ve camdan ibaret değildir. Bu eser; Kıbrıs Türk halkının yüz yılı aşan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ulaştığı son noktayı temsil eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak giderek güçlenen ve yükselen varlığını temsil etmektedir. Bu topraklardaki Türk varlığının tesadüf değil; tarihi, meşru ve kalıcı olduğunu simgeleyen bu eser, sağlam bir devlet ve saygın bir geleceğin nişanesi olarak milletimize hizmetin bir ifadesidir” ifadelerini kullandı..

Kıbrıs’ta barış, özgürlük ve bağımsızlık içinde var olmaya, devletle, halkla, Türk ve Türk halkıyla kardeşlik bağlarıyla dimdik ayakta durmaya devam edileceğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı Mücahitleri, Mehmetçikleri, tüm şehit ve gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Keşke bugün burada bu eserin yükseldiğini görebilselerdi ama biliyoruz ki bu yapı onların bizlere emanet ettiği o büyük idealin, egemenlik ve varoluş mücadelesinin yansımasıdır. Bu devlet onların halkımıza bıraktığı en büyük sorumluluk , en büyük gururdur” dedi..

..Kıbrıs konusuna da değinen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Halkının 1960 yılında kurulan ortaklık Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olduğunu ancak bu ortaklığın 1963 yılında Rum tarafının silahlı saldırılarıyla fiilen sona erdirildiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Halkımız, silah zoruyla dışlandığı bu düzenden sonra kendi kurumlarını kurmuş, kendi liderliğinde, kendi ayakları üzerinde durma iradesini ortaya koymuştur. 1974’te Anavatanımız Türkiye’nin gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı, halkımıza güvenlik, huzur ve gelecek umudu getirmiş; 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise bu halkın kendi kaderine sahip çıkışının ifadesi olmuştur. Bu topraklarda halkımız sadece hayatta kalmadı, kurdu, korudu ve devletini geleceğe taşıdı ve artık sadece bir devleti savunmuyoruz, bir vizyon ortaya koyuyoruz..

..Kıbrıs Türk halkı sadece bekleyen değil, belirleyici bir aktördür. Doğu Akdeniz’in geleceğinde söz sahibidir. Enerjiden güvenliğe, diplomasiden istikrara kadar her alanda ağırlığımız artacaktır. Bu yürüyüşü tek başımıza yapmıyoruz. Türkiye ile yürüdüğümüz bu yol, kardeşliğe, güvene, karşılıklı saygıya ve ortak stratejiye dayalı güçlü bir bağdır. Bu birliktelik sadece tarihi değil, ayni zamanda bölgesel barış ve istikrar için sağlam bir zemindir”..

.. “Birlikte güçlüyüz. Birlikte varız. Birlikte geleceğe yön veriyoruz” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Kıbrıs Türk halkının çözümden yana olduğunu ancak teslimiyetin adının çözüm olamayacağını söyledi..

..Yeni bir süreç olacaksa bunun ancak Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü temelinde mümkün olduğunu kaydeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu halk azınlık değildir. Bu devlet kimsenin lütfu değil, halkımızın direnişiyle, inancıyla kurulmuştur. Bu gerçek kabul edilmeden müzakere masası kurulamaz. Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini başkasının iradesine teslim etmez. Egemeniz, eşitiz. Bu topraklarda sonsuza dek varız” dedi..

..Cumhurbaşkanlığının halkın iradesini temsil etme ve devleti onurla taşıma sorumluluğu olduğunu anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu güne kadar bu görevi halkın beklentileri ve devletin çıkarları doğrultusunda kararlılıkla yerine getirdiğini vurguladı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolumu her zaman halkımın iradesi belirledi, bundan sonra da ayni inanç ve sorumlulukla , ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim..

..Bu eserin ortaya çıkmasına katkı koyan herkese teşekkür ederim. Başta kardeş vatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bu ortak geleceğe inanan tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum.

Ne Mutlu Kıbrıs Türkü Olarak Onurla Yaşayanlara..

.. Ne Mutlu Devletine , Halkına ve Geleceğine Sahip Çıkanlara..

..Ne Mutlu Ay Yıldız Sevgisi Olanlara.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Katılımınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum..

Yerleşkemizin, halkımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun” .

Konu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır..

..Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir” ifadelerini kullandı. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırılan muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz” ..

Bugün Akdeniz’in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi olacağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz” diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “ Sağlam Devlet Saygın Gelecek” şiarıyla bu topraklara kazandırılan muazzam eserlerin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, temellerinde kahraman Mehmetçiklerimizin, Türk Mukavemet Teşkilatı mensuplarının, Mücahit halkımızın, canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa…