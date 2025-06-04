1. Halkın Partisi Genel Başkanı Sn. Kudret Özersay, Rumların Kıbrıslı Türkler aleyhine açılan davalara ilişkin olarak bu gelişmelerin “yargı süreci” değil, açıkça kurgulanmış bir “siyasi operasyon” olduğunu söyledi. HP Genel Başkanı bu açıklama ile gerçekleri vurguladı. Bu konuya ilişkin KKTC’deki bazı çevrelerin bilgisizlikten dolayı yanlış yorumlar yaptıkları ortada. Vakıflar İdaresi Kıbrıslı Türklerin adadaki mal varlıklarının tam olarak ne olduğunu açıklamalı. Rumlar her geçen gün Kıbrıslı Türklere karşı saldırılarını devam ettirecekler. Sn. Özersay’ın açıklamasını önemli bir uyarı olarak değerlendirmek lazım.

2. Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin’e, müzakerelerin devam etmesi için dört farklı senaryo sunmuş, ama bu senaryoların neler olduğunu açıklamamış… Bu senaryoların nelere dayandırıldığını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. (a) Federasyon çözümünün gerçekleşmesi… (b) Federasyon çözümünün gerçekleşmesi… (c) KKTC Devleti’nin Kıbrıs adasının haritasından silinmesini öngören federasyon çözümünün gerçekleşmesi. (d) BM’yi, AB’yi federasyon çözümünün gerçekleşmesi için ve KKTC’nin ortadan kalkması için harekete geçirmek…

3. Bizim federasyoncular, hala iki devletli çözümün çözümsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Rumların federasyon çözümündeki ısrarının tek hedefi KKTC bağımsız, egemen Devleti’nin ortadan kalkması… Ada’da iki ayrı devlet var. 41 yıllık KKTC Devleti kalıcıdır. Siyasi, coğrafi, kısacası hangi yönden analiz ederseniz edin, KKTC Devleti kalıcıdır. Federasyoncular, bu büyük ve değişmeyecek gerçeği hala görmüyorlar mı?