Yakın geçmişe dönüp bakacak olursak, 04.05.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının açılış töreninde, yapmış olduğu konuşmasında Kuzey Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; yerleşkenin şahıslar için değil; daha iyi ve daha nitelikli bir kamu hizmeti verilebilmesi için yapıldığını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin yeni hizmet binalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada “Haklı bir gurur yaşandığını ve tarihi bir ana şahitlik edildiğini dile getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Gururluyuz, Çünkü Devletimize ve Halkımıza Kalıcı Bir Eser Daha Kazandırıyoruz” dedi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bugün yalnız bir yerleşke açmıyoruz. Bugün kökleri 1571’e uzanan Kıbrıs Türk Halkının iradesinin, egemenliğimizin ve devletimizin çağdaş mimari ile buluşarak vücut bulduğu tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ediyoruz” diye konuştu..

..Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme, Milli Kütüphane ve Parkın Kıbrıs Türk halkının yaşadığı topraklardaki varlığının tesadüfi değil; tarihi, meşru ve kalıcı olduğunu simgelediğini vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kasım 2020’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için adamızda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizin ardından Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak bilinen yapının ön kısmında bir basın toplantısı düzenlemek istemiş ancak havanın yağmurlu olması nedeniyle gerçekleştirememiştik..

..Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığımızın devletimize yakışır bir çalışma mekanı olmadığını ve binanın sömürge döneminden kaldığını hatırlatmıştım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan mevcut binanın yetersizliğini dile getirerek yeni bir Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yapılmasının hem devletimizin kurumsal imajı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya tanıtılması bakımından örnek olacağını vurguladı..

..Türkiye’mizin bu güçlü desteği üzerine girişimimizle, Metehan bölgesindeki bu büyük arazi bulunmuştur. Bu gelişme sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede, projeye uygun büyük bir arazi tespit ettiğimizi, en büyük bölümüne halkımızın acil ve önemli bir ihtiyacı olan, her yaştan insanımızın nefes alabileceği bir milli park, kalan kısımda ise hayalini kurduğumuz yerleşkenin yapılabileceğini belirttim. İstişareler neticesinde, bulunduğumuz alana yeni Cumhurbaşkanlığı ile bir Cumhuriyet Meclisi binası yapılması için mutabakata varılmıştır.

Ancak bununla yetinilmemiştir. Demokrasimizin en önemli unsurlarından Yüksek Mahkeme’mizin modern imkanlara sahip yeni bir hizmet binasına kavuşturulması da projeye dahil edilmiştir. Bunun yanında; Kıbrıs Türk halkının hak ettiği modern bir milli kütüphane binası ve yerleşkeye bağlı park alanı içinde yeterli bir camimiz, amfi tiyatromuz, spor alanlarımız ve yine halkımızın ihtiyacına hizmet verecek bölümlerimiz planlanmıştır. Böylece çok kısa bir süre içinde devletimize ve halkımıza yakışan, her açıdan modern ve çevreyi dikkate alarak tasarlanmış bu önemli proje inşa edilmiştir..

..Projenin yapılmasında birçok yerli firmanın da yer aldığını kaydeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerleşkenin her detayında Kıbrıs Türk firmalarının izleri ve hizmetlerinin olduğunu söyledi..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu önemli projenin hayalden gerçeğe dönüşmesi için vizyonuyla yol gösteren, her daim Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan güçlü desteği ile yanımızda hissettiğimiz kıymetli kardeşim Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vizyonel projenin hayata geçmesinde gösterdiği güçlü irade ve destek için Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sayın Murat Kurum’a özellikle teşekkür ediyorum. Planlamasında , tasarımında ve yapımında görev alan, çalışan her bir kurum ve kuruluşumuza, firmamıza, işçimize, mühendis ve mimarımıza, kısaca emeği geçen herkese devletim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.. YARIN DEVAM EDECEK..