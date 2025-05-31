Kalp hastalıkları, özellikle ileri yaşlarda hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunlarının başında gelir. Bu hastalıklar arasında yer alan aort kapak darlığı, kalpten çıkan kanın vücuda yeterince pompalanmasını zorlaştırarak nefes darlığı, çabuk yorulma, göğüs ağrısı ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösterir. Geleneksel açık kalp ameliyatı yerine artık TAVI var! Aort kapak darlığının tedavisinde uzun yıllar açık kalp ameliyatı tek seçenektir. Ancak bazı hastalar için bu tür büyük ameliyatlar riskli olabilir. İşte bu noktada, son yıllarda giderek yaygınlaşan bir yöntem devreye giriyor: TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu).

Ameliyatsız, hızlı ve güvenli çözüm

TAVI işlemi, kasıktaki damar yoluyla kalbe ulaşarak daralmış kapağın yerine biyolojik bir kapak yerleştirme işlemidir. Göğüs açılmaz, kalp durdurulmaz. Hasta genellikle işlemden sonraki birkaç gün içinde taburcu olur. Özellikle 75 yaş üzeri hastalarda yaşam kalitesini belirgin şekilde artıran bu yöntem, hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Kimler TAVI adayı olabilir? • Ciddi aort kapak darlığı tanısı almış hastalar, • Açık kalp ameliyatı için yüksek risk taşıyanlar, • Yaşlı ya da kronik hastalıkları olan bireyler, • Ameliyat olmak istemeyen uygun adaylar. Şikâyetlerinizi yaşlılığa bağlamayın! Nefes darlığı, halsizlik, bayılma, çarpıntı gibi şikâyetleriniz varsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurun. Erken tanı hayat kurtarır! Daha fazla bilgi ve randevu için Kardiyoloji Polikliniğimize başvurabilirsiniz.