Dün olduğu gibi bugün de ne yazık ki CTP bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması için mücadele edeceğine Rumlarla Federasyon gibi bir devlet çatısı altında bir arada yaşamayı hedeflerken Rum-Yunan ikilisinin Megali-İdea hayalleri içinde yaşadıklarını görmezden gelmeye devam ediyorlar.

Gerçek şu ki dün olduğu gibi bugün de KKTC Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Bu dönemde Rum liderle de defalarca bir araya geldiklerini, teknik düzeyde toplantıların ise haftalık sürdürdüğünü belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs adasında bir siyasi sorun vardır; ancak İki Halk ve İki Devlet bu adada yan yana yaşamak zorundadır. Biz Türk tarafı olarak Rum muhatabımızla iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bir iş birliği kültürü geliştirmek istiyoruz. Kazan kazan ilkesiyle de bu çalışmamızı ileriye götürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Üye olmasını da tarihi bir adım olarak nitelendirdi. KKTC’nin daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na Gözlemci Üye olduğunu hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu Da Benim İçin Bir Gurur Vesilesidir” ifadelerini kullandı..

.. “Bu Üyeliklerle Devletimizin İsmi ve Bayrağı İlk Kez Uluslararası Düzeyde Tescil Edilmiştir” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun yalnızca Cumhurbaşkanlığı düzeyinde değil; Meclis, Hükümet, Kurumlar ve Sivil Toplumun katılımıyla çok yönlü bir temsiliyet anlamına geldiğini ifade etti..

..Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenen zirveye de katıldığını anımsatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bayrağımız orada dalgalandı. Diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla ayni protokolle misafir edildik ve katılımcılara seslenen konuşmamızı da yaptık. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?” diye konuştu..

..Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini her aşamada engellemeye çalıştığını hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Devletimiz adına sağladığımız bu açılım, içimizden muhalefet eden dahi olsa, kimi neden rahatsız eder” sorusunu yöneltti. Bu tarihi gelişmenin küçümsenmeye çalışılmasına tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu Başarı Her Kıbrıs Türkü İçin Bir Gurur Kaynağı Olmalıdır” şeklinde konuştu..

..Yeniden seçilmesi halinde “Egemen Eşitlik ve İki Devletli Çözüm” vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci döneminde her alanda “Atak Diplomasi” anlayışını hayata geçireceğini söyledi. Bu anlayışın yalnızca dış politikayla sınırlı olmadığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Atak Diplomasi, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu yaşam kalitesini, refahını ve güvenliğini artıracak her türlü alanda eser ve hizmetlerin gerçekleştirilmesine öncülük etmek demektir” ifadelerini kullandı..

Seçilmesi halinde yeni dönemdeki önceliklerini de paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlıkta her ilçeye tam teşekküllü hastaneler kazandırmak, ülkeyi yeni yollarla baştan başa bağlamak, enerjide istikrar ve ucuzluğu sağlamak, sulamayı tarıma yaymak, fiber optik altyapıyı güçlendirerek teknolojik dönüşümü tamamlamak ve turizmle eğitim alanında ilişkileri artırmanın da yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar en önemli hedeflerinden birinin de Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm temeline Rum tarafıyla İş Birliği ve Diyaloğu Geliştirmek olduğunu dile getirdi..

.. “Rumlar, silahlanmaya harcadıkları parayı iki halkın ortak projelerine ayırsalar, Kıbrıs’taki sorunlar çözüm yoluna girer” diyen Ersin Tatar Kıbrıs’taki kalıcı istikrarın sağlanması için Rum Yönetimin tek yanlı ve statükoyu koruyan anlayıştan vazgeçmesi gerektiğini söyledi..

..Vatandaşların kendisine yeniden destek vermesi için en güçlü nedenin, halkla kurduğu samimi ve hakikatli ilişki olduğunu vurgulayan sayın Ersin Tatar, şöyle devam etti: Kıbrıslı bir Türk olarak doğduğum bu toprakların insanlarıyla daima yan yana, iç içe oldum. Cenazesinde acısını, düğününde sevincini paylaşmayı asli bir görev bildim. Makamda oturmayı değil; fırsat bulduğum her an halkımın yanında olmayı, onların derdiyle dertlenmeyi ve bu ülke için daha çok hizmet etmeyi amaç edindim..

..Cumhurbaşkanı olarak görevim boyunca hiçbir parti, siyasi görüş ya da köken ayrımı yapmadan herkesle konuştum ve yapabileceğim bir şey varsa bunu samimiyetle yapmaya gayret ettim. Hoşgörünün ve mütevaziliğin erdemine gönülden inandım. Kıbrıs’ın bu toprakların bir evladıyım, bundan da büyük gurur duyuyorum..

..Soyut vaatler değil; somut hizmet ve eserlerle ülkeye değer katmak için yola çıktığını dile getiren sayın Ersin Tatar, “Beş yıl içinde sağlık sistemi kökten yenilenecek, her Belediyede yeni okullar açılacak. Elektrikte istikrar ve ucuzluk sağlanacak, süper hızlı fiber internet altyapısı , evlere okullara ve üniversitelere ulaşacak. Lefkoşa’da adanın en büyük parkı ve Milli Kütüphanesi tamamlanacak” dedi..

..Atak diplomasi vizyonumuz budur. Her alanda Kıbrıs Türk halkı için değişime , yenilenmeye , yeniliğe öncelik etmektir” diyen sayın Ersin Tatar, diğer adaylardan farkının, vaat ettiği hedefleri özgüvenle halkına anlatabilmesi ve bunları hayata geçirme kararlılığı olduğunu söyledi..

..Açıklamasının devamında seçmene seslenen sayın Ersin Tatar, halkı çocukların geleceği için , daha güçlü, daha dünyayla bütünleşmiş ve kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oy kullanmaya davet etti.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..