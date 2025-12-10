06.12.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu; TDT Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı tarihinde çalışma hayatı alanında ilk kez bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının, tarihi bir adım teşkil ettiğini belirten sayın Oğuzhan Hasipoğlu toplantının yalnızca teknik bir çalışma değil, Türk Dünyası’nın insanına , işçisine ve geleceğine birlikte yön verme iradelerinin samimi bir yansıması olduğunu dile getirdi..

..Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanları 1.Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Hasipoğlu, kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sevgi ve selamlarını dikkatinize getirmek isterim” dedi..

..Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’e , TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Ömüraliyev’e, teşekkürlerini ileten Oğuzhan Hasipoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti..

..Dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olan Doğu Akdeniz’de sizlere sevgiyle ve saygıyla bakan; dertlerinizi dert, sevinçlerinizi sevinç bilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Vardır” diyen sayın Oğuzhan Hasipoğlu “Çalışma hayatını, insanı, emeği ve toplumsal refahı konuşmak üzere toplandığımız bu anda, ülkelerimiz arasında daha güçlü bir dayanışmanın, daha derin bir kardeşliğin başlangıcı niteliğindedir” şeklinde konuştu..

..Oğuzhan Hasipoğlu, toplantının yalnızca teknik bir çalışma değil, Türk Dünyası’nın insanına, işçisine ve geleceğine birlikte yön verme iradelerinin samimi bir yansıması olduğunu ifade etti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasası ve yasaları ile çalışma hayatını kurumsallaştırmış çağdaş bir devlet olduğuna vurgu yapan sayın Oğuzhan Hasipoğlu “Rum komşularımız tarafından yıllardır ambargolara maruz bırakılmamıza rağmen önemli bir ekonomik başarı sağladığımız da bir gerçektir” dedi..

..Çalışmanın, üretmenin ve dayanışmanın , KKTC’nin ayakta kalmasını sağlayan en güçlü harç olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, “Bugün burada Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bakanlar düzeyinde yer almak, halkımızın hem siyasi iradesinin hem de alın terinin karşılık bulduğunu gösteren anlamlı bir adımdır” dedi..

..KKTC’nin bugün Türk Devletleri Teşkilatı’nın Gözlemci Üyesi olarak yer aldığını ancak vizyonları ve hedeflerinin çok daha ileri giderek “Tam Üye Olmak” olduğunun altını çizen Oğuzhan Hasipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Stratejik bağlarımız, ortak kimliğimiz ve Türk Devletleri Teşkilatı’na sunabileceğimiz katkılar bu hedefimizi güçlendirmektedir. Büyük ailemizle tam anlamıyla bütünleşmeyi stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz..

..Türk Devletleri Teşkilatı’nın 11 Kasım 2022’de Semerkant Zirvesi’nde oy birliğiyle alınan zirve kararında “Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası’nın Ayrılmaz Bir Parçasıdır Türk Devletleri ile Her Alanda İlişki Kurup Geliştirmesi En Doğal Haktır” sonucuyla Gözlemci Üyesi olduğumuz Türk Devletleri Teşkilatı’nın içinde yer almak ve aranızda bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti şahsım, halkım ve de devletim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ifade ediyorum” dedi..

..KKTC’ne verdiği açık destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ile toplantının düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’e teşekkürlerini sunan Oğuzhan Hasipoğlu, Karabağ Zaferinin 5’nci senesinde TDT çatısı altında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi..

..Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin koşulsuz desteğiyle uluslararası toplum tarafından Kıbrıslı Türklerin maruz kaldıkları ambargolara karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirten Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkına verdiği destek için ve Bakanlıklarımız arasındaki verimli işbirlikleri ve çalışmalardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..