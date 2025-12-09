Şu bir gerçek ki; Rum-Yunan ikilisinin Megali-İdea hayalleri nedeniyle uzun yıllardan beri var olan Kıbrıs sorununun tarihin derinliklerine gömülme zamanı çoktan gelmiştir!..

30.11.2025 tarihli Diyalog Gazetesi’nde yer alan sayın Reşat Akar’ın “Kıbrıslı Rumlar ‘Enosis’in Değil, Çözümün Faydalarını Düşünmelidir” başlıklı makalesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Kıbrıs’ta Kalıcı Barışın Anahtarı İki Devletli Siyasi çözümdür” dedi.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan “Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı ayni kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteklerini bir kez daha vurguladı..

..Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdiklerini belirten sayın Fidan, “Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı ayni kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ne yazık ki; dünden bugüne Rum-Yunan ikilisi Megali-İdea hayalleri çerçevesinde Enosis’in gerçekleşmesini hedefliyorlar. Ancak çok iyi bilmelidirler ki; Kıbrıs Türk halkı da anavatanımız Türkiye’nin desteğinde bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Şu bir gerçek ki; Kıbrıs sorununun siyasi çözümsüzlüğü nedeniyle de dini, dili ve kültürü tamamen farklı olan iki halk bazı konularda zarar görmektedirler.

Ne yazık ki gelinen noktada Rum siyasi liderliği dün olduğu gibi bugün de Ortodoks Kilisesi’nin de etkisi nedeniyle olası bir siyasi çözümde “Çok Şey Alıp Hiçbir Şey Vermeme” siyasetini sürdürmeye devam ediyor.

Konu ile ilgili 30.11.2025 tarihli Diyalog gazetesinde yer alan “Kıbrıslı Rumlar ‘Enosis’i Değil, Çözümün Faydalarını Düşünmelidir” başlıklı makalesinde sayın Reşat Akar Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yüzünden iki halkın da bazı konularda zarar gördüğünü ve sıkıntılar yaşadığını sürekli vurguluyoruz..

..Buna karşın Rum siyasi liderliği ‘Kilisenin’ de etkisiyle “Çok Şey Alıp, Hiçbir Şey Vermeme” siyasetini sürdürüyor. Halbuki, çözümsüzlük özellikle Rumlar açısından çok daha kötüdür!.. Niçin kötüdür?..

Birincisi; Türk Askeri adada olduğu sürece ekonomik yatırımlara ayrılması gereken paraları savunmaya harcamak zorunda kalıyorlar..

İkincisi: 17 yaşındaki gencecik evlatları, yüksek tahsile gitmeden mecburi askere alınıyor.. Askere giden her 10 Rum çocuğundan 7 tanesi en az bir kez uyuşturucu kullanıyor..

..Üçüncüsü; çok sayıda insan kendi özel mülkünü kullanamıyor veya tazminatını alamıyor..

..Sadece Maraş kentinin 20 milyar Euro’nun üzerinde bir değeri olduğunu düşündüğümüz zaman çözümsüzlüğün mali boyutunu daha kolay anlayabiliriz..

..Rumlar açısından bir başka önemli sorun ise 85 milyonluk Türkiye pazarı ile yeterince ticaret yapılmaması, ayni zamanda turizmde ciddi kayıpların yaşanmasıdır..

.. Yine Türk limanlarının, Rumlara kapalı tutulmasının ciddi kayıplar yarattığı bir başka sorundur..

Kuzey’deki ‘Bazı Kesimler’ adli olaylarda meydana gelen artışı ‘Çözümsüzlüğe’ bağlarken, Güney Kıbrıs’ta nelerin olup bittiğinden habersizdir..

..Deneyimli bir Rum gazetecinin söylediğine göre; sadece Lefkoşa’nın Rum kesiminde günde 150’nin üzerinde hırsızlık olayı yaşanıyor ve de bu ürkütücü durum polis bültenlerinde yer almadığı gibi Rum kamuoyunun bilgisine de getirilmiyor..

..Güney’de Cinayetler, şiddet, kundaklama ve soygun olayları yer almaktadır.. Dolayısıyla kuzeydeki suçlarda meydana gelen artışları ‘Çözümsüzlüğe’ bağlamak çok yanlıştır.. Böylesi bir iddianın temeli yoktur ve geçersizdir. Güney Kıbrıs’ta, kuzeyde olmayan ırkçı saldırıları da yabana atmayalım..

.. “Kıbrıs Yunandır” sloganlarıyla örgütlenen ELAM terör örgütünün siyasallaştığını ve meclise 4 milletvekili gönderdiğini unutmayalım!..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkının ezici bir çoğunluğu adil ve kalıcı bir siyasi çözümden yanadır. Ama Rum-Yunan ikilisi olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmayı hedefliyor!.. Kıbrıs Türk halkı asla ve asla bu oyuna gelmeyecektir. Kıbrıs Türk halkının hedefi temellerinde aziz şehitlerimizin, Mücahit halkımızın, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..

