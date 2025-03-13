Dünden bugüne Rum-Yunan ikilisinin hedefi Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümde, “ Federasyon” tezi ile birlikte asimilasyon hamlesi ile Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’ hakları ile ‘sözde’ Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yamalamaktır.

Bunun için de, dün olduğu gibi bugün de olası bir siyasi çözümle birlikte Rum-Yunan ikilisinin hedeflediği ‘Federasyon’ tezi “Asimilasyon Hamlesi” ile Kıbrıs Türk Halkına karşı etnik temizliği başlatacak olan bir projedir. Rum liderliğinin hedefi Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’ haklarına razı etmektir, Garanti Anlaşmalarının iptalini sağlamak ve Türk askerinin adadan çıkmasını sağlamaktır!. Rum göçmenlerin Kuzey Kıbrıs’taki topraklarına dönmelerini sağlamaktır.

Geçmişe dönüp bakacak olursak Rum-Yunan ikilisinin hedefi 21 Aralık 1963 Kanlı Noel silahlı saldırıları ile birlikte Enosis’e giden yolu açmaktır. Ama Kıbrıs Türk halkı birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, anavatanımız Türkiye’nin desteğinde verdiği mücadelelerle Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine hele bir dur demiştir.

Neticede, yılarca verilen mücadelenin ardından, anavatanımız Türkiye’nin gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta iki bölgelilik oluştu. Yıllarca devam eden Federasyon çözüm modelini kabul etmeyen Rum liderliği şimdilerde bağımsız ve egemen iki devletli siyasi çözümü kabullenmek durumundadır.

Gelinen noktada ne yazık ki Rum-Yunan ikilisinin hedefi dün olduğu gibi bugün de olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmaktır. Bunun için de Kıbrıs Türk halkını ‘Azınlık’ hakları ile sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yamalamayı hedefliyorlar. Rum-Yunan ikilisi çok iyi bilmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı her vesile ile dile getirdiği iki eşit egemen devletin yan yana yaşayacağı bir siyasi çözümü hedeflemektedir.

Geçmişe dönüp bakacak olursak, EOKA dönemini yaşayarak anımsayan Rum liderlerin devri bir bakıma Anastasiadis ile birlikte kapanmıştır!.. Rumların yeni siyasetçisi Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu her vesileyle anavatanımız Türkiye’ye yüklenmektedir..

..Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir siyasi çözümü hedeflemiyorlar. Kıbrıs Türk halkı; adil ve kalıcı bir siyasi çözüm istiyor. Adada dini, dili ve kültürü farklı iki halk ve de iki devlet olduğu gerçeği kabul edilmelidir.

Ama ne var ki; 24 Şubat 2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu “İki Devlet çözümünü görüşmeyiz. Bizi Türk Askerinden, Garanti Anlaşmalarından kurtaracak ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm istiyoruz” dedi!...

Devamla Dimitriu: “Müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden, Federasyon çözümü çerçevesinde ve kazanılmış yakınlaşmalar temelinde yeniden başlamasında ısrar edeceklerini söyledi.

24 Şubat 2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Uslu, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda uluslararası platformlarda her türlü çözümün parçası olmaya çalıştığını kaydetti ve de adada iki halk, iki devlet olduğu gerçeğinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi..

..32 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinin, İtalya’nın başkenti Roma’daki 19. Genel Kurulu’nda konuşan sayın Uslu “Biz adada iki halk, iki devlet olduğu gerçeğinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

28.02.2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; DAÜ’de yapılan “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” sempozyumunda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “ Her Hal ve Şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Varlığı Doğu Akdeniz’de Çok Önemli ve Değerlidir” dedi..

.. Doğu Akdeniz’in jeopolitik, ticaret enerji kaynakları ve enerji koridorları bakımından önemine de değinen sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde olduklarını belirtti..

.. Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKAİD) ile Uluslararası Sosyal , Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen sempozyum yapıldı..

..DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen Sempozyumda yaptığı konuşmada “Dünya siyasetini en iyi bilenlerden birinin İngiltere olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün İngiltere dendiğinde global ilişkilerle bütün bunları dizayn eden bir milletten bahsettiklerini ifade etti. 500 yıl önce de Doğu Akdeniz’in stratejik önemi olduğunu kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı Devleti döneminden bugüne kadarki sürece değindi. Türkiye’nin merhum Başbakanı Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle anarak konuşmasını sürdüren Ersin Tatar, Lozan Antlaşmasına da değindi..

..İngiltere’nin Kıbrıs’ta bulunan üslerine işaret eden sayın Ersin Tatar, İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de iki üssünü dilediği şekilde kullandığını, dilediği kadarıyla da asker getirebildiğini ve kimsenin İngiltere’yi sorgulamadığını ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’in önemine dikkat çekerek, ticaret, enerji kaynakları ve enerji koridorları bakımından önem taşıdığını söyledi..

..KKTC’nin egemenlik, deniz karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgedeki hakları olmazsa , biz o kadar Mavi Vatan’da Hak İddia Edemeyeceğiz” diyen sayın Ersin Tatar, Mavi Vatan’a KKTC’nin de büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde olduklarını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bizim buradaki güvenliğimiz, emniyetimiz ve huzurlu yaşamımız Türkiye Cumhuriyeti’nin imkanları desteğiyledir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine de değinen sayın Ersin Tatar; her hal ve şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının Doğu Akdeniz’de çok önemli olduğunu söyledi..

.. “Kıbrıs’ta 50 yıldır yapılan görüşmeler Federal temelde bir anlaşma içindi. Siyasi eşitliği Rum tarafı hiçbir zaman kabul etmedi” diyen Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne girmesiyle kuralların tamamıyla değiştiğini söyledi. Yeni siyasetlerinin “İki Devletli” siyaset olduğunu vurgulayan sayın Ersin Tatar, “Kuzey’deki Devlet Bağımsız ve Egemen Bir Devlettir” diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu Bayrağı Bizlerden Teslim Alacak Olan Siz Gençlersiniz” diyerek Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sempozyumun önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev temellerinde aziz şehitlerimizin, Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..