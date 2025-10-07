ABD Başkanı Trump’ın ortaya koyduğu plan nihayet hayat buluyor da.... Trump’ın ortaya koyduğu plan, Gazze’ye yapılan saldırıların durması ve İsrail’in işgali sondurmasıdır. Bu plana İsrail’in uyacağını pek sanmıyorum. Belki bir süre için. O da Trump’la karlı karşıya gelmemek için. Nitekim Trump’ın bu açıklamasından sonra Netanyahu Gazze’yi bombalamaya devam etti. Her neyse... Buna karşılık Hamas da olumlu yanıtını vermiştir.

“Gazze’de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içindeyiz. İmkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Trump’ın planını memnuniyetle karşılıyoruz.”

Demek daha önce söylediğimiz gibi, herşey Trump’ın iki dudağının arasındadır. Bunca giden canlar, yıkılan bina ve kaybolan hayatlar, bunun hesabını kim verecek?

Bunca zaman İsrail’e arka çıkan, devamlı ağır silahlar gönderen ve bütün dünyayı parmağının ucunda oynatan Amerika da anlamıştır İsrail’in soykırım hareketinin bitmesi gerektiğini. Doğrusu buna inanmak istiyoruz ama inanamıyoruz.

Herhalde izliyorsunuzdur, dünya televizyonlarını ve facebook’a düşen görüntüleri. Dünya ayağa kaltı be İsrail’in yaptığı kıyımın sonlanması için. Bunu anlamayacak ne var. Artık yüzleri kızarmalıdır İsrail’e omuz veren güçler. Yüzlerine kara peçe geçirmelidirler insanların tükrüklerinden yıkanmamak için.

İnsanlar Amerika ve İsrail’e o kadar öfkelidirler ki, meydanlardaki asfaltın üzerine konan Trump ve Netanyahu’nun resimleri ve bayrakları basılıp geçiliyor ve insanların öfke ve kinleri tükrükleri ile yıkanıyor. İnsanlar İsrail’e o kadar kin kusuyorlar ki, televizyonda görüntüsü belirince televizyonlarını kırıyorlar.

Nihayet Trump takdir etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge barışı ve insanlık için ne kadar çırpındığını. Bakınız Erdoğan için ne demiş Trump.

“Erdoğan çok yardım etti. O sert bir adamdır ve mükemmel bir iş çıkardı. Netanyahu’ya ‘Bibi, bu plan senin zafer şansın’ dedim. Netanyahu bunu kabul etmek zorundaydı. O da kabul etti. Çünkü başka seçeneği yoktu. Benimle çalışıyorsan bunu kabul edeceksin.”

Bu sözlerde aşikar olarak ifade ediliyor bu soykırımda müşterek hareket ettiklerini. Yani İsrail’in ne kadar günahı varsa, Amerika’nın da o kadar günahı vardır.

Recep Tayyip Erdoğan değil miydi dünyada tükenen buğday gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçmesine izin veren? O değil miydi Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için herşeyini ortaya koyan. Suriye’de teröristlerden kaçan milyonlarca Suriyeliye sınır kapılarını açan o değil miydi?

Elbette Trump bu duruma takdir duygularını ifade etmeliydi.

Lakin ben yine de iyimsel olamıyorum. İsrail’in samimiyetsizliği herkesi tedirgin ediyor. Lakin bu bir umuttur yine de, bir süre için savaşın duraksaması ve masum insanların ölmemesi adına.

Filistin ve Gazze’de savaş sonlanır mı?

Kocaman bir soru işareti beliriyor kafamda. Kana doymayan soğukkanlı Ortadoğu Vampir’i Netanyahu sözünde duracak mı?

Şayet sözünde durmazsa, herhalde Trump da onurunu dünyanın önüne koyarak ona gereken yaptırımı uygulayacaktır.

Gerçekte Trump veya Amerika İsrail’e arka çıkmakla çok itibar kaybetmiştir. O itibar nasıl yeniden kazanılır? İsrail’in bu vahşetini sonlandırarak.

Yine de Trump’ın bu planının uygulanacağına inanmak istiyorum.