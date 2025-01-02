Kıbrıs Türk halkı; temellerinde Mücahit halkımızın, aziz şehitlerimizin, ahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve de tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve egemenliğinden ve de özgürlüğünden asla vazgeçmeyecektir

Dün olduğu gibi bugün de ne yazık ki Rum liderliği “Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözümle birlikte Garanti Anlaşmaları İptal Edilmeli, Türk Askeri Adadan Gitmeli , Rum göçmenler Kuzey Kıbrıs’taki malına, mülküne geri dönmeli, Kıbrıs Türkleri ‘azınlık’ haklarına razı olmalı” diyor başka bir şey demiyor.!..

18.12.2024 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında İnsan Hakları Derneği; GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis’in Şubat-Mart aylarında düzenlenmesi öngörülen 5’li Konferans sürecini Kıbrıs Türk Halkının haklarını korumak yerine, tam aksine temel insan haklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir sürece dönüştürdüğünü belirterek bu durumun Kıbrıs Türk halkına bağımsızlık ve özgürlükten başka bir seçenek bırakmadığını kaydetti.

Yapmış olduğu açıklamasında “Kıbrıs’ın birleşmesinin ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması ve Türkiye’nin dahil olacağı bir Avrupa Birliği (AB) üyeliği çatısı altında onurlu bir birleşme ile mümkün olacağını belirten Hasan Yılmaz Işık; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides ve AB’ye çağrıda bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini birlikte tanınmalarını talep etti.

Derneğin ayrıca Aralık ayını “İnsan Hakları Ayı” olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin Kıbrıs Türk Halkına gerçek anlamda “Bağımsızlık ve Özgürlük” tanıdığına dikkat çeken Hasan Yılmaz Işık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm siyasi partilere, bu statüye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Ama ne yazık ki, dünden bugüne CTP, Rumlarla ayni devlet çatısı altında yaşamayı hedefliyor ve de Federasyon gibi bir siyasi çözüm peşinde koşuyor; bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaşatılmasını ve tanınmasını aklının köşesinden bile geçirmiyor!..

18.12.2024 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis ile görüşen Stewart yeni sınır kapılarının açılması konusunda bile net bir uzlaşı sağlanamadı.

18.12.2024 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Stewart, Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmelerin ardından basına ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede Stewart’a ara bölgede yer alan yıl sonu resepsiyonunda gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiğini belirtti. İki tarafın kabul edeceği noktalarda Geçiş Kapısı açılması anlayışının, 15 Ekim’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldikleri gayrı resmi yemekte ortaya çıktığına işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının en başından beri Haspolat’ta kapı açılmasını önerdiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat’ta ticari araçların ve taksilerin kullanılabileceği bir kapı açılmasının KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin artması ve Metehan geçiş noktasının rahatlaması için önemli olduğunu kaydetti.

KKTC ve Güney Kıbrıs arasında 9 geçiş noktası bulunduğuna işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Trafiğin %65’i Metehan Sınır Kapısındadır. Haspolat Kapısının açılması çok mantıklıdır. Kıbrıs Rum tarafının da buna karşı çıkmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Haspolat’ta ticari araçların kullanılacağı bir kapı açılmasına Rum Yönetiminin de olumlu baktığına inandığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Karşılığında her zaman olduğu gibi bir şey almak istiyorlar. Bu ne olabilir?..

..Transit (Güney Kıbrıs’ın bir bölgesinden Güney Kıbrıs’ın başka bir bölgesine geçiş için sadece Rumların kullanacağı) geçişleri kabul etmeyiz. Bu mesajı verdik. Ne Erenköy’den ne de Kiracıköy’den” diye konuştu.

Pile-Yiğitler yolunda yaşananları da Stewart’a hatırlattığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pile-Larnaka arasında yola kimsenin karşı çıkmadığını, buna karşın Pile-Yiğitler yolu yapımı aşamasında çıkan olayların Türk tarafını çok rahatsız ve tedirgin ettiğini kaydetti.

Sonuç olarak; GKRY dün olduğu gibi bugün de hep kendi çizdiği yolda ilerlemeyi hedefliyor!. Rum liderliğini hedefi çok açık ve nettir. Hedefleri Kıbrıs Türk halkını öncelikle ‘azınlık’ hakları ile kendilerine yamalamaktır, Garanti Anlaşmalarının iptalini sağlamaktır, Türk askerinin adadan çıkmasını sağlamaktır. Kıbrıs Türk halkı asla bu oyuna gelmeyecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..