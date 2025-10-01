13.9.2025 tarihli Kıbrıs Gazetesinde yer alan habere göre Eski Müzakereci ve Emekli Büyükelçi Osman Ertuğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Tarihi Bir Dönüm Noktası” nitelemesi yaparak iki devletli politikanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Müzakereci ve Emekli Büyükelçi Osman Ertuğ “Egemenlik, Bizim Özden Gelen Fiilen Uyguladığımız Bir Haktır. Talebimiz Bunun Uluslararası Toplum Tarafından Tescillenmesidir” diyerek Federasyon tezini “Statükoya Geri Dönüş” olarak niteledi.

Ertuğ, “Seçim Sadece Bir Lider Seçimi Değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Uluslararası Statüsüne ve Geleceğinin Belirleneceği Bir Dönüm Noktasıdır” dedi..

..Osman Ertuğ, Türkiye’nin iki devletli çözüm politikasına tam destek verdiğini ve bunun taktiksel değil, stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, BM Genel Kurulunda üç kez “Bu Realiteyi Kabul Edin” diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Egemen Eşitlik talebini uluslararası topluma taşıdı. Bu, Bir Lider Değişikliğiyle Değişmesi Gereken Bir Politikadır” ifadelerini kullandı. Kaynak: kıbrısgazetesi.com/federasyon-statükoya-geri-donus-demektir/

Eski Müzakereci ve Emekli Büyükelçi Osman Ertuğ, KIBRIS TV’de Elif Şen Çatal’ın sunduğu programda, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi önemini ve Kıbrıs meselesindeki, kritik gelişmeleri değerlendirdi..

..BM Özel Temsilcisi Maria Angela Holgun’in ziyaretleri, yeni temsilcinin atanması ve Kıbrıs meselesindeki iki temel tez olan Egemen Eşitlik ve Federasyon üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan sayın Osman Ertuğ, “Egemenlik, Bizim Özden Gelen , Fiilen Uyguladığımız Bir Haktır. Talebimiz, Bunun Uluslararası Toplum Tarafından Tescillenmesidir” dedi.

Federasyon tezini “Statükoya Geri Dönüş” olarak niteleyen sayın Osman Ertuğ, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının Seçimlerde İki Devletli Çözüm Vizyonunu Desteklemesi Gerektiğini” vurguladı..

..Osman Ertuğ, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in planlanan ziyaretinin ertelenmesini, Rum tarafının basına bilgi sızdırma stratejisine bağladı…

.. “Kıbrıs Rum tarafı, her adımı önceden basına sızdırarak diplomasiyi manipüle etmeye çalışıyor. Bu, onların değişmez bir taktiğidir ve Holguin’in bu durumdan rahatsız olduğu açıktır” dedi..

..Rum tarafının basını bir strateji aracı olarak kullandığını belirten sayın Osman Ertuğ, “Her görüşme öncesi veya sonrası, Rum basını konuları çarpıtarak yazıyor, yorumlarla yönlendirme yapıyor. Bu diplomatik süreci baltalıyor” diye ekledi.

Holguin’in bu duruma tepkisinin ziyaretin gecikmesine neden olabileceğini ifade eden sayın Osman Ertuğ, “Bu Yeni Bir Temsilci İçin Alışması Gereken Bir Durum. Ancak, Holguin’in Kızgınlığı, Rahatsızlığını Göstermesi Açısından önemli” şeklinde konuştu.

Osman Ertuğ, Holguin’in yerine atanacak yeni temsilcinin, eski Temsilci Colin Stewart’ın hatalarından ders alması gerektiğini vurguladı..

..Stewart, özellikle Pile-Yiğitler yolu meselesinde tarafsızlık ilkesinden uzaklaştı ve iki tarafı karşı karşıya getirdi. Bu ciddi bir hataydı ve müzakere sürecini zedeledi” dedi..

“Egemen Eşitlik, Özden Gelen Bir Haktır” diyen Eski Müzakereci Ertuğ, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs meselesinde iki farklı tezin yarışacağı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

..Yeni Temsilcinin, BM Barış Gücünün hassas görevini yerine getirirken tarafsızlığa azami özen göstermesi gerektiğini belirten sayın Osman Ertuğ , “Arazideki olaylar, özellikle iki tarafın hassasiyetleri dikkate alınmadan hareket edildiğinde, ciddi gerilemelere yol açar. Yeni Temsilcinin , Stewart’ın tutumlarını tekrarlamaması için sicile ve geçmiş olaylara dikkatle bakması gerekiyor” diye konuştu…

..Ertuğ, BM Barış Gücünün 1964’ten beri adada barışı koruduğu iddiasını sorgulayarak, “Barış , Türk Askerinin caydırıcılığı ve KKTC Güvenlik Güçlerinin katkısıyla sağlandı. 1974 öncesi Türk kanı dökülürken BM, Barışı koruyamadı” dedi.

“Egemen Eşitlik”, Özden Gelen Bir Haktır” diyen Eski Müzakereci Osman Ertuğ, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs meselesinde iki farklı tezin yarışacağı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı..

Seçimde iki tez : Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statüye dayalı iki devletli çözüm ile Federasyon karşı karşıya geldi..

..Federasyon 50 yıl boyunca denendi ve başarısız oldu.

Kaynak: kibrisgazetesi.com/federasyon-statükoya-geri-donus-demektir.

Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır. DEVAM EDECEK..