Yarından sonra salı gününe kadar yağmur bekleniyor

KKTC’nin yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, olması, yarından sonra Salı gününe kadar yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 - 16 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen sürede ülkenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarından sonraki günler Salı gününe kadar yağmurlu, Salı ve Çarşambe günleri ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.