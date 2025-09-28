Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yeni futbol sezonu öncesinde üç bölgede tamamlanan spor yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Amcaoğlu, Gönyeli, Yılmazköy ve Alayköy’de yürütülen çalışmalarla sahaların yeni sezona hazır hale getirildiğini belirterek şunları söyledi:

Gönyeli Sahası’nda uzun yıllardır sorun olan soyunma odalarının yenilendiğini ifade eden Amcaoğlu, ev sahibi takım için yıllardır atıl durumda bulunan eski soyunma odasının tamamen yenilendiğini, iki soyunma odasının birleştirilerek deplasman takımları için modern bir alan oluşturulduğunu kaydetti. Aylardır süren saha bakım çalışmalarının tamamlandığını ve stadın artık çok daha elverişli hale geldiğini vurgulayan Amcaoğlu, ayrıca Gönyeli Antrenman Futbol sahasına kafeterya ve depo ihtiyacını gidermek üzere prefabrik konteyner yerleştirildiğini açıkladı. Bu süreçte katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.

Yılmazköy Sahası’nda ise saha zemin çalışmalarının tamamlandığını belirten Amcaoğlu, kulüp binasında kapı ve pencerelerin tamamen yenilenerek önemli bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Alayköy Sahası’nda çizim ve düzenlemelerin yapıldığını, kale direklerinin monte edilerek sahanın kullanıma açıldığını ifade eden Amcaoğlu, tribün ve soyunma odalarının yapımına ilişkin birinci etap ihalesinin de tamamlandığını duyurdu.

Amcaoğlu, “Gönyeli, Yılmazköy ve Alayköy’de özkaynaklarımızın yanında Spor Dairemizin de katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar, gençlerimizin sporla iç içe büyümesi ve kulüplerimizin daha sağlıklı şartlarda faaliyet göstermesi için kalıcı adımlardır” dedi.