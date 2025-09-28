AKSA SÜPER LİG

Çetinkaya – Mormenekşe: 3 – 0

Esentepe – Lefke 1 – 2

K. Kaymaklı – DTB: 0 – 2

A. Yeşilova – Karşıyaka: 3 – 3

Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü. 0 – 4

Yeniboğaziçi – Yenicami: 2 – 2

Mesarya – Dumlupınar: 1 – 2

29 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir (Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

Atatürk’te, Çetinkaya’nın gecesi aydınlandı
Değirmenlik – Binatlı: 0 – 0

M. H. Yılmazköy – Maraş: 2 – 0

S. Geçitkale – K. Karadeniz 61: 1 – 2

Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı: 1 – 1

Aslanköy – Göçmenköy: 6 – 1

Lapta – Düzkaya: 1- 0

Yalova – DND L. G. Birliği: 1 – 1

Hamitköy – A. Kozanköy: 1 – 3