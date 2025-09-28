AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya – Mormenekşe: 3 – 0
Esentepe – Lefke 1 – 2
K. Kaymaklı – DTB: 0 – 2
A. Yeşilova – Karşıyaka: 3 – 3
Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü. 0 – 4
Yeniboğaziçi – Yenicami: 2 – 2
Mesarya – Dumlupınar: 1 – 2
29 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir (Turgay Misk)
AKSA BİRİNCİ LİG
Değirmenlik – Binatlı: 0 – 0
M. H. Yılmazköy – Maraş: 2 – 0
S. Geçitkale – K. Karadeniz 61: 1 – 2
Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı: 1 – 1
Aslanköy – Göçmenköy: 6 – 1
Lapta – Düzkaya: 1- 0
Yalova – DND L. G. Birliği: 1 – 1
Hamitköy – A. Kozanköy: 1 – 3