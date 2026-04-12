Gol düellosu şeklinde geçen maçtan beraberlik çıktı. Göztepe, 1-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda bulduğu golle Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

İzmir ekibi Juan ile öne geçti. Konuk takım Ben Ouanes ile beraberliği yakaladı. 52'de Benedyczak, Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. 69. dakikada Benedyczak farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi takımdan Jeferson 82. dakikada penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. 89'da ise Bokele maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Mücadelenin son dakikalarında Kerem Demirbay ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.