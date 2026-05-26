Galatasaray’da 10 + 4 kuralı sonrası gözler yerli futbolcu takviyesine çevrildi. Sarı kırmızılılar, kadrodaki kaliteli yerli futbolcu sayısını artırmayı amaçlıyor. 10 numara transferi yapmayı düşünen yönetimin, Eintracht Frankfurt'a Can Uzun'un şartlarını soracak.

Milli futbolcu, on numaranın yanı sıra kanatlarda ve santrforda da oynayabiliyor.

Alman ekibinin, 20 yaşındaki futbolcu için ilk etaptaki bonservis talebinin 45 milyon avro olacağı gelen haberler arasında.

Yönetimin, düşük maaşlı ama yüksek bonservisli genç futbolcu profillerine yönelmeyi planladığı öğrenildi.

Bu yüzden de transfer komitesi, Frankfurt’un beklentisi olan maliyeti ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Bu sezon 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol, 6 da asist üretti.

Genç futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı 2 golden birini Galatasaray ağlarına göndermişti.