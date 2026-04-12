Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 66 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 75 Lemina), Sane, Sara (Dk. 80 Icardi), Sallai (Dk. 66 Lang), Barış Alper Yılmaz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Dk. 64 Can Keleş), Sissoho (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Show, Keita, Nonge (Dk. 46 Haidara), Serdar Dursun (Dk. 65 Petkovic), Agyei (Dk. 87 Churlinov)
Goller: Dk. 30 Sane (Galatasaray), Dk. 72 Petkovic (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, RAMS’S Park’ta Kocaelispor'u konuk etti.
Mücadelede 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi takım, 30. dakikada Sane ile öne geçti. Konuk ekip 72. dakikada Bruno Petkovic'le skora denge getirdi.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 67'ye, Kocaelispor ise 34'e yükseltti.