Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdülkadir Karadağ, Nurhan Kutlugün

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Burçin, Baran Bilgi, Yarkın, Andreas, Ahmet Avcı, Emre (Hüseyin), Cenkay(Yarkın), Sercan(Eğit), Baran Türkan(Ahmet), Turgut(Rifat(Hüseyin)), İrfan.

Yalova: Övgü, Erkan, Kemal(Sergülen), Eren(Cenkay), Doğukan Sağlam, Behiç, Civan, İbrahim(Hakan), Doğukan Mert(Arda), Yasin, Yiğitcan

Goller: Dk. 16 Turgut, Dk. 56 İrfan, Dk. 83 Eğit, Dk. 88 Andreas

Aksa 1. Lig 28. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan Geçitkale ile Yalova arasındaki mücadeleyi ev sahibi Geçitkale farklı kazanarak Yalova’nın üzerine çıkarak iyice rahatladı.

Karşılaşma iki takımında kontrollü başlamasına karşın Geçitkale oyunu kontrolüne alırken aradığı golü erken bularak ilk devreyi önde kapattı.

Dk. 14 Organize gelişen Geçitkale atağında Yalova ceza sahası önünde topla buluşan Turgut’un pasında sol kanatta topla Sercan’ın şutunda kaleci topu köşe dibinden kornere çeldi.

Dk. 16 Geçitkale’nin Sercan’la kullandığı kornerde boşta kalan Turgut’un kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

Dk.23 Hızlı gelişen Geçitkale atağında sağ kanatta topla buluşan Baran’ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Turgut kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

Dk. 40 Hızlı gelişen Yalova atağında Yasin’in pasıyla sol kanatta topla buluşan İbrahim çapraz pozisyonda şutunda kaleci Mustafa topu ayaklarıyla çıkardı.

İkinci devreye yine iyi başlayan Geçitkale oldu.

Geçitkale 56. dakikada İrfan’ın golüyle skoru 2 – 0 yaparken, karşılaşmanın son bölümünde ise 83. dakikada Eğit’le skoru 3 – 0 yaparken, 88. dakikada Andreas’ın attığı golle skoru belirledi. Geçitkale 4 – Yalova 0.

Bu skorla Geçitkale puanını 43 yaparak 8. Sıraya yükselirken, Yalova 41 puanla 10. Sıraya geriledi.