Stadyum: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler:  Ali Özer, Güneş Demir, Emir Turalı

Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Özner, Menteş (83.Dk Umut), Ersal, Mehmet Söker, Süleyman (83.Dk Kemal), Taner, Musa (68.Dk Suat), Zafer (85.Dk Fuat), Tarkan (68.Dk Onur), Çağdaş

Dipkarpaz: İbrahim Arcanlı, Barış (83.Dk Erdem), Berkan, İzzet, Baran Derin, Berk, Menduh, Yekta (57.Dk Baran), Rojhat (46.Dk Devrim), Hasan Emre (46.Dk Erencan), Metehan (83.Dk Yaşar)

Goller:  2.Dk Tarkan, 41 ve 78.Dk Süleyma Şeb (Yılmazköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 28. Hafta maçında Yılmazköy, Dipkarpaz’ı konuk etti.

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Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy – Dipkarpaz maçını Ali Özer yönetti. Maça hızlı başlayan taraf olan Yılmazköy’de köşe vuruşunda Tarkan’ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1 – 0 1 – 0’dan sonra özellikle Süleyman Şeb ile etkili olan Yılmazköy, bu oyuncunun golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede oyun kontrolünü elinde tutan Yılmazköy, uzun süre skoru korurken, 78’de Süleyman Şeb maçın skorunu belirledi. 3 – 0