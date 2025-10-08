Can Azerbaycan’ın kadim toprakları, Türk dünyasının birliğine ve geleceğine yön veren tarihi bir zirveye daha ev sahipliği yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 12’nci Zirvesi Azerbaycan’n Gebele şehrinde gerçekleştirildi. Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştiren Zirveye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gözlemci üye olarak katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası, onurlu ve mücadeleci bir temsilcisi olarak oradaydı.

Zirve, KKTC ile Türk dünyası arasında giderek kökleşen ve kurumsallaşan bir dayanışmanın da somut göstergesiydi.

Zirvede, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha da güçlendirme yönünde ortak bir mesajlar verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada iki önemli mesajın altını çizdi;

Ortak Miras ve Güçlü Dayanışma Çağrısı: Ortak tarih, dil ve kültür mirasını gelecek nesillere taşımak için güçlü bir dayanışma çağrısında bulundu.

KKTC’ye Tam ve Açık Destek: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ankara, Şuşa ve Bişkek’in ardından şimdi de Gebele’deki zirvede olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki devletli adil çözüm yolunda, Türk Dünyası'nın Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum.” ifadeleri ile siyasi anlamda çok güçlü bir destek ve dayanışma mesajı daha verdi.

KKTC’nin Ankara, Şuşa, Bişkek’in ardından ve Gebele’deki zirvede yer alması, KKTC’nin egemen eşit bir devlet olarak Türk dünyasında kabul gördüğünün de açık göstergesidir.

TDT Gebele Zirvesi, Türk birliği idealinin somutlaştığı ve Kıbrıs Türkünün haklı davasının Türk dünyasının da davası olduğunun işaretini verdi.

Gebele’de verilen mesaj açıktır;

KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır.